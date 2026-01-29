Тагильчанин Алексей Свалов награждён Благодарственным письмом Федерации дзюдо России за вклад в развитие единоборств в регионе

Уроженец Нижнего Тагила, депутат ЗакСО, координатор федерального проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов получил из рук президента Федерации дзюдо России Сергея Соловейчика Благодарственное письмо за вклад в развитие дзюдо в Свердловской области.

Церемония прошла во время торжественного открытия Первенства России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, которое стартовало сегодня в Екатеринбурге.

«Выбор сильных» — федеральный партийный проект, направленный на развитие единоборств, включая самбо, дзюдо и спортивную борьбу. Свердловская область — один из самых активных регионов страны по реализации данного проекта.

Кроме тренировок, воспитанники спортивных секций под патронажем проекта «Выбор сильных» посещают различные музеи, участвуют в семейных спортивных праздниках и мероприятиях.

«В рамках реализации проекта “Выбор сильных” я увидел Свердловскую область с другой стороны. Тысячи ребят в секциях дзюдо ежедневно становятся сильнее и дисциплинированнее. Свердловские спортсмены добиваются высоких результатов на мировой арене, прославляя нашу Родину. Все это — большая заслуга Федерации дзюдо Свердловской области. Отдельное спасибо хочется сказать родителям, которые помогли детям определиться с видом спорта», — заявил координатор федерального проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов.

Напомним, ранее Алексей Свалов неоднократно в своих соцсетях делился информацией о том, что в его родном Нижнем Тагиле открылись несколько залов, где дети могут заниматься единоборствами.