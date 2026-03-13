Счётная палата РФ выявила нарушений на 1,5 трлн рублей, возбуждено 77 уголовных дел

Счётная палата (СП) РФ отчиталась о работе в 2025 году, в течение которого были проведены 293 проверки. По их итогам выявлено 4 631 нарушение и недостаток на общую сумму 1,5 трлн рублей. В денежном выражении наибольшая доля приходится на нарушения и недостатки при формировании и исполнении бюджета — 756,1 млрд рублей, а также нарушения в части требований к бюджетному (бухгалтерскому) учёту и отчетности — 288,1 млрд рублей.

«По результатам контрольных мероприятий объектам аудита направлено 340 представлений и 13 предписаний об устранении выявленных нарушений. Экономический эффект, достигнутый в результате исполнения требований и предложений (рекомендаций) Счётной палаты, составил 653 млрд рублей, из них 294,1 млрд рублей — возвраты средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и организаций», — сообщили в ведомстве.

В правоохранительные органы по итогам проверок направлено 162 материала, возбуждено 77 уголовных дел, ещё 20 материалов СП приобщены к материалам предварительного следствия. Кроме того, по направленным материалам прокурорами возбуждены 102 дела об административных правонарушениях и вынесено 220 представлений об устранении нарушений закона.