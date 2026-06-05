Тагильские кикбоксёры завоевали две золотые медали первенства России

Воспитанники Нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» Анастасия Кислицына и Егор Добрыгин стали победителями первенства России по кикбоксингу, которое прошло в Одинцовском городском округе Московской области.

Всего на счету тагильских спортсменов 13 медалей турнира в татами дисциплинах. Подготовили чемпионов тренеры Андрей Безгребельный, Артём Гобов, Кристина Коротаева, Владимир Морозов и Владимир Панфилов.

На соревнованиях выступили 1 279 спортсменов из 56 регионов, разыграли 436 комплектов наград.