На фоне дефицита бензина владельцы независимых АЗС и небольших местных заправочных сетей начали массово распродавать свои активы

Владельцы независимых АЗС и небольших местных заправочных сетей начали массово распродавать свои активы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компаний, маркетплейсов и опрошенных изданием участников рынка.

Так, за последний месяц на сайтах маркетплейсов, порталах с объявлениями о коммерческой недвижимости, корпоративных сайтах компаний было размещено свыше таких 150 объявлений. АЗС продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах.

Стоимость предлагаемых активов составляет от 1 млн до 150 млн рублей в зависимости от места расположения, оборудования, а также срока работы станции и наличия франшизы.

Причиной массовой распродажи заправок стало ухудшение финансового состояния собственников АЗС, в том числе долги. Полученные средства предприниматели рассчитывают направить на их погашение. После выплаты долгов многие уже не планируют возвращаться в этот бизнес.

«Безусловно, серьёзные проблемы существуют у частных АЗС, так как распределение топлива для них идёт по остаточному принципу. Все крупные компании в первую очередь обеспечивают свои заправки, а затем топливо получают крупные региональные сети. Более мелкие участники рынка — только третьи в этом списке. Но в некоторых регионах этих объёмов топлива просто нет или есть, но по очень высоким ценам», — рассказал «Известиям» источник в отрасли.

По мнению экспертов, в такой ситуации частным АЗС невозможно удерживать конкурентную цену и поэтому они вынуждены или приостанавливать деятельность или закрывать бизнес.

По состоянию на начало 2026 года в России работало около 27,7 тысячи АЗС, из которых около 19,8 тысячи — независимые.