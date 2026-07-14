«Прогноз неутешительный». Денис Паслер сообщил о новой волне паводка в Свердловской области и предупредил мэров об ответственности за состояние плотин

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на выездном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил, что на регион надвигается новый циклон, который начнётся с юго-запада, будет двигаться на северо-восток и приведёт к сильным осадкам.

«Гидрологическая ситуация остаётся сложной, и прогноз погоды на ближайшую неделю — неутешительный. На особом контроле сейчас регулирование сброса воды на гидротехнических сооружениях. По данным министра природных ресурсов и экологии, на сегодня уровни воды выше отметки форсированного подпорного уровня в четырёх водохранилищах: Верх-Нейвинском, Невьянском, Аятском, Верхне-Синячихинском. Поручил министру держать под личным контролем регулирование уровня воды в этих ГТС и к концу дня доложить о принятых мерах», — подчеркнул губернатор.

Он отметил также, что с сегодняшнего вечера главам муниципальных образований необходимо в режиме реального времени следить за состоянием гидротехнических сооружений (ГТС).

«Во взаимодействии с министерством природных ресурсов и экологии на ГТС регулировать объём водохранилищ, создавать больший резерв, сброс воды осуществлять согласно оперативной метеоинформации; при изменениях уровня сброса незамедлительно информировать глав муниципалитетов, в которых ГТС расположены ниже по течению; производить своевременную очистку механизмов ГТС от мусора — брёвен, травы и так далее, чтобы не терять пропускную способность ГТС; вести постоянную работу с людьми, чьё имущество пострадало в результате подтоплений, оказывать помощь в оформлении необходимых для выплат документов», — сообщил Денис Паслер.

Напомним, по информации на 13 июля, в Свердловской области были подтоплены 18 муниципальных участков, 61 населенный пункт, 1006 приусадебных участков, 179 жилых садовых домов, 9 низководных мостов, а транспортное сообщение ограничено с 27 населенными пунктами.

Ранее дачники пожаловались на катастрофические последствия наводнения в пригороде Нижнего Тагила. По словам садоводов, вода смывала посадки, постройки, а людям приходилось подплывать к своим домам на лодках.