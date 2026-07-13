В Свердловской области ограничено сообщение с 27 населёнными пунктами из-за паводка 

Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о паводковой ситуации в регионе. Он отметил, что неблагоприятная гидрологическая обстановка сохраняется, и, несмотря на снижение интенсивности дождей, продолжаются подтопления отдельных населённых пунктов и объектов инфраструктуры.

Согласно информации на утро 13 июля, в Свердловской области подтоплены 18 муниципальных образований, 61 населённый пункт, 1006 приусадебных участков, 179 жилых садовых домов; 9 низководных мостов, транспортное сообщение ограничено с 27 населёнными пунктами. С линий электропередач убрано более 300 деревьев, устранено более 350 обрывов линий в регионе. Кроме того, на 196-м и 210-м км федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» движение транспорта перекрыто, организованы объездные маршруты.

«Открыт временный объезд моста через реку Утка в районе посёлка Перескачка в Первоуральском муниципальном округе, который был размыт паводком. На двух участках дороги Реж — cело Арамашка проведены восстановительные работы, ограничение движения снято. Восстановлено дорожное полотно на подъезде к деревне Галашова от Тюменского тракта. Сняты ограничения на дороге Панова-Калачики в Талицком районе. На размытый участок дороги Артемовский-Арамашево специалисты завозят скальный грунт для восстановления движения», — отметил губернатор.

Напомним, ранее дачники пожаловались на катастрофические последствия наводнения в пригороде Нижнего Тагила. По словам садоводов, вода смывает посадки, постройки, а людям приходится подплывать к своим домам на лодках.