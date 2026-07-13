Тагильчанин не убедил суд в том, что на красный проехала его жена, а не он

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел дело тагильчанина, которому пришёл штраф за повторный проезд на красный сигнал светофора. Автолюбитель просил отменить административную ответственность, заявляя, что за рулём автомобиля находилась его жена, а не он сам. Супруга была вписана в страховку.

Жена ответчика выступила в суде, где подтвердила, что в день фиксации нарушения она находилась за рулём автомобиля своего мужа, а супруг был дома. Однако суд изучил представленные доказательства и постановил, что факт передачи автомобиля в пользование, не подтверждён.

«При автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения ответственность несёт собственник транспортного средства, если не представит достаточных и объективных доказательств того, что автомобилем управляло другое лицо», — сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Показания женщины в суде не были приняты к сведению, поскольку она является близким родственником владельца авто и может быть заинтересована в исходе дела. Просмотрев видео с камер наблюдения, не удалось установить личность управлявшего автомобилем человека. Суд оставил постановление о штрафе без изменений.