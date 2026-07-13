Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании многоэтажки в Нижнем Тагиле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание предоставить доклад по уголовному делу о ненадлежащем содержании многоэтажного дома № 37а на улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле.

«В социальной сети сообщается о ненадлежащем обслуживании и содержании многоквартирного дома на улице Орджоникидзе в городе Нижнем Тагиле Свердловской области. Более полугода из-за неисправности инженерных систем подвальное помещение здания 1963 года постройки затапливается горячей водой. В связи с этим в жилых помещениях, расположенных на первом этаже, разрушаются напольные покрытия, из-за сырости появились плесень и неприятный запах», — говорится в сообщении ведомства.

Жильцы утверждают, что многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. При этом дом не числится среди должников: все коммунальные платежи жители оплачивают своевременно. По факту произошедшего в СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также о проводимой работе по защите прав граждан.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.