В Нижнем Тагиле управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей за несвоевременное устранение аварий

Дзержинская районная прокуратура после поступивших от горожан жалоб проверила работу управляющей компании «Местное управляющее предприятие Уралградмаш». Жители жаловались на несвоевременное устранение аварийных ситуаций.

«Управляющей компанией не был обеспечен приём заявок аварийно-диспетчерской службы об авариях на сетях дома, не обеспечена локализация аварийных повреждений в нормативный срок, а также подача коммунальной услуги жителям дома при аварийных повреждениях внутридомовых инженерных систем в установленные законом сроки», — сообщили в ведомстве.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении компании административное дело по части 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за грубое нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами и назначила ООО «Местное управляющее предприятие Уралградмаш» штраф в 250 тысяч рублей.