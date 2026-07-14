«Облкоммунэнерго» хочет отсудить у мэрии Нижнего Тагила 460 млн рублей

Компания «Облкоммунэнерго» подала иск к администрации Нижнего Тагила. Как следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области, размер требований составляет 460 млн рублей.

Причиной обращения в суд стало то, что мэрия Нижнего Тагила не выплатила деньги по концессионному соглашению на строительство мусоросортировочного комплекса, который ввели в эксплуатацию в июне прошлого года. Как пишет 66.RU со ссылкой на пресс-службу «Облкоммунэнерго», администрация города согласилась выплатить деньги только после судебного разбирательства.

Напомним, в октябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга национализировал более 80 компаний, связанных с бизнесменами Алексеем Бобровым и Артёмом Биковым. В их числе было и АО «Облкоммунэнерго».

А бывшего гендиректора компании Дмитрия Буданова объявили в розыск. Его подозревают в хищении более 20 млн рублей из бюджета Нижнего Тагила. По версии следствия, будучи главой «Облкоммунэнерго» он вместе с подельниками украл деньги, которые власти выделяли на строительство мусоросортировочного комплекса, полигона и почти двухсот площадок для отходов.

Как сообщает издание «Правда УрФО» со ссылкой на три независимых источника, 13 июля экс-руководитель компании сдался силовикам. Однако ориентировка на него из базы розыска МВД пока не удалена. Получить официальное подтверждение информации у представителей силовых структур журналистам не удалось.