Пока ты спал. 20-летняя тагильчанка попыталась зарезать своего спящего друга

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 20-летней тагильчанке Екатерине Орловой. Она признана виновной по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что в период с 6 по 7 июля 2025 года между Орловой и её сожителем на почве личных неприязненных отношений по месту их совместного проживания произошёл конфликт, в ходе которого у девушки возник умысел на убийство своего сожителя. Ранним утром 7 июля 2026 года в тот момент, когда потерпевший ещё спал, Орлова подошла к его кровати и ножом нанесла потерпевшему один удар в область шеи, после чего скрылась с места происшествия. Потерпевший, внезапно проснувшись, увидел сильное фонтанирующее кровотечение в области шеи. Испугавшись за свою жизнь, он обратился за помощью к своим друзьям, проживавшим в этой же квартире в соседней комнате. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи удалось спасти потерпевшего», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Осуждённая вину в инкриминируемом ей деянии не признала и отрицала свою причастность к совершению преступления.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Екатерине Орловой наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с осуждённой в пользу потерпевшего 550 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В прокуратуре не сообщили, вступило ли решение суда в законную силу. Согласно закону, судебное решение до вступления в силу может быть обжаловано сторонами.