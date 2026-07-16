В Красноуральске два пьяных брата по очереди решили погонять на мопеде — и оба оказались под арестом

В Красноуральске поездка на одном мопеде обернулась для двух братьев 10 сутками административного ареста. Оба решили испытать удачу, сев за руль пьяными и без водительских прав.

14 июля около 00:05 на улице Центральной в Красноуральске сотрудники Госавтоинспекции остановили 19-летнего Николая, который передвигался на мопеде. У молодого человека были выявлены явные признаки алкогольного опьянения: стойкий запах алкоголя, неустойчивая походка. Освидетельствование показало наличие 0,702 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе при допустимой норме 0,16 мг/л.

Пока сотрудники полиции составляли протокол на Николая, к ним подошёл его 20-летний брат Алексей, примерно в таком же состоянии. Несмотря на опьянение, молодой человек забрал у брата мопед и попытался скрыться на нём. Однако далеко уехать ему не удалось — помешали всё те же сотрудники ГАИ. Освидетельствование на состояние опьянения показало 0,928 мг/л абсолютного этилового спирта. Прав на управление транспортным средством у Алексея также никогда не было.

На обоих братьев были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

«Мировой судья Красноуральского судебного района, рассмотрев материалы двух дел, отметил, что мужчины совершили административное правонарушение, посягающее на безопасность в области дорожного движения. Учитывая характер совершенного ими административного правонарушения, степень вины Николая и Алексея, наличие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, данные о личности каждого, мировой судья назначил каждому наказание в виде административного ареста в пределах санкции статьи — 10 суток», — сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленный законом срок в суде вышестоящей инстанции.

