Асфальтовый завод в Нижнем Тагиле незаконно пользовался газовыми сетями

Асфальтовый завод в Нижнем Тагиле пользовался газовыми сетями не имея необходимой лицензии. Нарушение выявили специалисты Уральского управления Ростехнадзора.

«По результатам анализа сведений в АИС ведомства выявлено отсутствие у производителя изделий из асфальта и материалов для дорожного строительства ООО “Евробалтия” лицензии на эксплуатацию сети газопотребления в Нижнем Тагиле в течение более четырёх месяцев с даты регистрации. Проведена внеплановая проверка, в ходе которой факт использования опасного производственного объекта без лицензии на вид деятельности подтвердился», — сообщили в ведомстве.

В отношении юридического лица, зарегистрированного по адресу: Нижний Тагил, Северное шоссе, д. 4, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Материалы направлены в суд.