«Это какое-то позорище!» Тагильчане возмутились тем, что мэр города Владислав Пинаев появился «навеселе» на сцене во время рок-концерта на байк-фестивале «Демидовские огни» (ВИДЕО)

Жители Нижнего Тагила возмутились тем, что мэр города Владислав Пинаев появился «навеселе» на сцене возле КДК «Современник» во время рок-концерта на байк-фестивале «Демидовские огни» (12+), который прошёл в эту субботу, 18 июля.

«К нам приехали знакомые из другого города и мы решили сводить их на концерт Вадима Самойлова с легендарными песнями группы “Агата Кристи”, который был хед-лайнером масштабного байк-фестиваля “Демидовские огни”, проходившего в Нижнем Тагиле в субботу, 18 июля. Повели на концерт, чтобы показать им, что Тагил — не жопа мира, извиняюсь за грубое слово. Но, когда увидели пьяного в зюзю мэра на сцене, мы и сами подумали, что Тагил, к сожалению, это жопа мира, раз здесь такой мэр, который позволяет себе такое неуважение к горожанам. И непонятно, как его окружение допустило, чтобы он в таком состоянии вышел на сцену», — рассказала АН «Между строк» наша подписчица, которая поделилась с редакцией видео этого момента.

На видео видно и хорошо слышно, что мэр города говорит приветственную речь заплетающимся языком. А из толпы зрителей доносятся возмущённые крики.

«Я пошла на концерт с 12-летним сыном, чтобы он вживую послушал песни легендарной рок-группы. И перед концертом на сцену вышел мэр Нижнего Тагила Пинаев. Он был сильно пьян, говорил какие-то невнятные вещи, сказал, что “Агата Кристи” выступает в полном составе, хотя она уже давно выступает не в полном составе из-за разногласий между её основателями братьями Самойловыми, вернее такой группы просто нет. В общем, было очень неприятно и стыдно за мэра», — поделилась с АН «Между строк» другая наша читательница.

Дмитрию 62 года, он давний поклонник рок-музыки и концерт Вадима Самойлова с песнями культовой группы, ставшей легендой уральского рока, он не мог пропустить. Своими впечатлениями он поделился с АН «Между строк».

«Это какое-то позорище, пьяный мэр перед народом на сцене во время рок-концерта. Я такого не припомню в истории нашего города. Но ребята отыграли хорошо, несмотря на курьёз от мэра перед началом выступления», — рассказал наш собеседник.