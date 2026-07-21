Экс-чиновника свердловского Минсельхоза осудили за производство 21 кг наркотиков и их сбыт

В Екатеринбурге завершился громкий судебный процесс над организованной преступной группой, которая в течение двух лет культивировала наркосодержащие растения и сбывала наркотики по всей Свердловской области. Фигурантами дела стали двое мужчин, один из которых — бывший чиновник Министерства агропромышленного комплекса региона.

«Как установил Академический районный суд, организатором преступной группы был Игорь Крупский, который по основной работе занимал должность начальника отдела земледелия и растениеводства в областном министерстве. Благодаря своему профессиональному образованию он прекрасно разбирался в растениеводстве и использовал эти знания, в том числе для организации подпольной нарколаборатории. Крупский вовлёк в преступную схему Игоря Соколова и ещё одного соучастника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. На троих они закупили семена наркосодержащих растений и оборудовали помещение для выращивания: утеплили его, установили системы освещения, вентиляции, дренажа и автоматического полива с таймером. Также приобрели сушильные машины, вакуумный упаковщик и другое оснащение для переработки “урожая”. Преступная группа действовала с января 2023 по декабрь 2024 года. За это время злоумышленникам удалось вырастить более 140 растений и получить из них более 21 килограмма наркотических средств», — сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Академический районный суд приговорил экс-чиновника и его подельника к 12,5 годам и 12 годам колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.