В Нижнем Тагиле прошёл масштабный байк-фестиваль «Демидовские огни»

Сотни байкеров 17 и 18 июля съехались в Нижний Тагил на фестиваль «Демидовские огни» (12+). Первый день проходил на территории этнопарка «Ермаково городище». Там организаторы обустроили фудкорты и фотозоны. У гостей была возможность полетать на воздушном шаре, посмотреть на файер-шоу и лазерное шоу. Для зрителей выступила профессиональная команда по мотофристайлу с экстремальной программой. Вечером первого дня участники разожгли фестивальный костёр.

«Я не байкер, мне просто нравится такая культура, даже их стиль одежды мне близок. Музыку давно такую слушаю, приехали с другом, чтобы приятно провести здесь время. Хотим посмотреть, как ребята катаются и послушать классную музыку, пока всё нравится, надеюсь, дождь не пойдёт», — рассказал АН «Между строк» один из зрителей.

Второй день фестиваля начался с того, что мотоциклисты большим кортежем проехали по улицам города. Затем в парке культуры и отдыха имени А. П. Бондина началась семейная и детско-развлекательная программа.

А ближе к вечеру на сцене за КДК «Современник», где были установлены выставочные экземпляры байков, состоялся праздничный рок- концерт. Его хед-лайнером стал Вадим Самойлов с программой песен легендарной уральской группы «Агата Кристи».

«Мы ставили себе цель не только провести фестиваль, но и показать Тагил открытым и гостеприимным городом с богатой историей, чтобы у гостей появилось желание вернуться сюда уже в качестве туристов. Мероприятие прошло отлично, всего фестиваль посетили около 1,5 тысячи человек, были байкеры из Белоруси и Казахстана, Севера и Востока России. Мы думали, будет больше народу, но, видимо, ситуация с бензином повлияла», — рассказал АН «Между строк» один из организаторов мероприятия Яков Яранцев.