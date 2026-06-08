ЕВРАЗ представил в Совете Федерации РФ комплексную систему управления здоровьем

Руководитель службы медицины труда дивизиона «Урал» компании ЕВРАЗ Денис Климов выступил на III Всероссийском телемарафоне здоровья #ВМЕСТЕЗДОРОВО на площадке Совета Федерации. Он рассказал о корпоративном опыте компании в создании системы здравоохранения на примере своего подразделения.

С 2024 года ЕВРАЗ внедрил комплексную программу «Управление здоровьем», объединяющую медицинскую инфраструктуру, медицинское обслуживание на рабочих местах, добровольное страхование, санаторно-курортное лечение, питание (включая удалённые объекты), а также поддержку здорового образа жизни и спортивных мероприятий. В дивизионе «Урал» функционируют две медсанчасти с 13 цеховыми терапевтами, 23 здравпунктами, поликлиникой в Качканаре, Центром амбулаторной помощи в Нижнем Тагиле и собственной скорой помощью. Компании также принадлежит два санатория.

ЕВРАЗ внедрил первую в России цифровую систему управления медицинским обслуживанием на предприятиях. Автоматизация позволила сократить время предсменных осмотров до одной минуты на человека и быстрее выявлять сотрудников с повышенным давлением, направляя их на лечение. С 2024 года компания проводит расширенные медосмотры для всех сотрудников, выделяя значительные средства, что способствует ранней диагностике хронических заболеваний.

Регулярное посещение санаториев и детских лагерей помогает предотвращать заболевания и восстанавливаться после них. Ежегодно оздоровлением охвачено около 7 тысяч сотрудников и их детей, при этом компания компенсирует большую часть стоимости путевок. Кроме того, ЕВРАЗ частично возмещает стоимость обедов в столовых, включая удалённые объекты и непрерывные производства. Компания активно поддерживает здоровый образ жизни: организует спартакиады, соревнования по горнолыжному спорту, сноуборду, футболу и благотворительный забег «Дай пять!».

В дивизионе «Урал» программа «Управление здоровьем» показала значительные результаты: количество случаев профессиональных заболеваний сократилось вдвое по сравнению с 2022 годом. Уровень временной нетрудоспособности снизился с 6% до 5,1%, а число сотрудников с высоким риском для здоровья уменьшилось на 6%.

«Системный подход к здоровью сотрудников снижает профессиональные риски и повышает качество жизни. Мы сопровождаем работников на всех этапах: от цифрового мониторинга на входе в цех и ранней профилактики до оказания квалифицированной медицинской помощи. Такая модель напрямую влияет на повышение производительности труда, сохранности здоровья и профессионального долголетия и может быть тиражирована в масштабах всей отрасли», — отметил Денис Климов.

В 2025 году ЕВРАЗ направил на медицину труда около 1 млрд рублей.