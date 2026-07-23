В Нижнем Тагиле пропал 15-летний Андрей Дзюба 

В Нижнем Тагиле разыскивается 15-летний Андрей Дзюба. С 20 июля его местонахождение неизвестно.



«Юноша вышел на прогулку и не вернулся. Раньше не пропадал. В поле зрения полиции ни мальчик, ни его семья не попадали. Поиск ведут добровольцы отряда и сотрудники полиции», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе регионального отряда.

Подросток худощавого телосложения, ростом 175 см, волосы светлые, глаза серо-голубые.

На момент исчезновения был одет в серую толстовку, серые джинсы, белые кроссовки.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам: 8 (800) 700-54-52 (горячая линия отряда «ЛизаАлерт») или по единому номеру экстренных служб 112.