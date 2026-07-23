Тагильчанина, разбившего головой стекло в здании районного СК, отправили в психушку

Суд в Нижнем Тагиле рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого в вандализме. В марте прошлого года он, будучи пьяным, разбил головой стекло входной группы здания Следственного отдела по Ленинском району.

«Мировой судья судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Нижний Тагил вынес постановление о применении принудительной меры медицинского характера к местному жителю, совершившему общественно опасное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм)», — сообщили в суде.

В ведомстве отметили, что согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в момент совершения деяния он находился в состоянии временного психического расстройства и не мог осознавать свои действия. Суд признал его невменяемым и освободил от уголовной ответственности. Он будет проходить лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

«Примечательно, что сам фигурант согласился с необходимостью лечения. В ходе расследования он пояснил, что мотивом послужили давние обиды на органы следствия — по его мнению, несколько лет назад ему назначили слишком суровое наказание за другое преступление. Именно это субъективное убеждение, усугублённое состоянием опьянения и психическим расстройством, подтолкнуло его к выбору столь нестандартного способа выражения недовольства», — подчеркнули в суде.

Постановление может быть обжаловано в районный суд в течение 15 суток.