Потомок Николая I предложил переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую или Уральскую губернию (ВИДЕО)

Потомок российского императора Николая I по материнской линии Гавриил Дорошин предложил переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую или Уральскую губернию. Об этом он заявил в эфире ОТВ.

«Я считаю, что нужно область переименовать, пусть она будет Екатеринбургская или Уральская губерния», — сказал Дорошин.

Он считает, что российское общество должно переосмыслить роль большевиков в отечественной истории.

«Мы всегда говорим, что Ленин, большевики — это наша история. Но не вся история полезна. Есть личности, которые нужны, есть и те, от кого мы осознанно отказываемся, кого мы стыдимся. У нас есть русские, которые служили Третьему рейху. Тоже наша история. Надо этим гордиться? Нет, конечно. Тоже самое и большевики»,— считает Гавриил Дорошин.

По его мнению, большевики уничтожили духовную составляющую русского народа и негативные последствия большевистского периода отечественной истории в российском обществе ощущаются до сих пор.

Гавриил Дорошин родился 14 октября 1996 года — он является правнуком императора Николая I в восьмом поколении, а также потомком супруги французского императора Наполеона Жозефины Богарне.

Свердловская область была создана 17 января 1934 года. Название региона образовано от его административного центра — города Свердловска, который был Екатеринбургом до переименования в честь большевика и сподвижника Ленина Якова Свердлова в 1924 году. Историческое название Екатеринбургу вернули в сентябре 1991 года.