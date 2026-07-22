Почётный гражданин Нижнего Тагила Михаил Аршанский подарил Центральной городской библиотеке коллекцию ценных изданий

Фонд Центральной городской библиотеки пополнился коллекцией из 23-х ценных изданий, подаренных Почётным гражданином Нижнего Тагила Михаилом Аршанским.

«Михаил Иосипович подарил библиотеке собрания сочинений двух классиков — Михаила Лермонтова и Льва Толстого, тома с произведениями Гомера, Уильяма Шекспира, Иоганна Вольфганга Гёте, полное собрание сочинений американского писателя Артура Хейли. Ценность этих книг в том, насколько красиво они изданы — особая бумага, переплёты из натуральной кожи, золотое тиснение. Изюминка коллекции — книга Павла Бажова “Малахитовая шкатулка”. Сборник смело можно назвать произведением искусства. Он выполнен вручную мастерами классического переплёта. Тираж — всего 100 экземпляров, каждый из них пронумерован», — рассказали в библиотеке.

В дар тагильской библиотеке достался экземпляр № 15. Его обложка инкрустирована кожаной вставкой с полноцветной печатью, добавлено шёлковое ляссе, форзац выполнен из дизайнерской бумаги.

Переданные экземпляры пополнят «Библиотеку семьи Аршанских». Эту коллекцию начали собирать в отделе специализированной литературы в 2023 году, когда Михаил Аршанский подарил учреждению 15 изданий о музеях мира.

После оформления новинки будут доступны в читальном зале.