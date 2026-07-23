В Нижнем Тагиле неравнодушные люди спасли бездомную собаку, которую сбила женщина на белом «Мерседесе» и уехала с места аварии

В Нижнем Тагиле, в районе трамвайной остановки «Бригадная» на Старой Гальянке, женщина за рулём автомобиля марки Mercedes-Benz (белый хэтчбек) сбила бездомную собаку и уехала с места аварии. Об этом сообщают подписчики АН «Между строк».

«Свидетели сделали звонок на 112, вызов зафиксирован. Чуть позже приехала поддержка женщины в виде мужчины на мерседесе гелентваген. Они пошептались, приняли решение свалить. Женщина, виновница аварии, немного постояв, уехала с места происшествия, обещав свидетелям что вернётся за собакой позже. На следующее утро зооволонтёр Мария Владимировна Кучеренко нашла собаку в кустах. Каким-то чудом, невероятными усилиями, не без помощи неравнодушных граждан, которые собрали деньги, собака была прооперирована, точно будет стоять на четырёх лапах», — рассказывает наша читательница Олеся Мамзина.

Ветеринары зафиксировали у собаки «суставной перелом плюсневого сустава, скальпированные раны и частичный отрыв второго и третьего пальцев левой тазовой конечности».

Врачи сделали собаке металлоостеосинтез (хирургический метод лечения сложных переломов, при котором костные отломки прочно фиксируются с помощью металлических конструкций — пластин, винтов, штифтов, спиц), ампутировали пальцы задней левой лапы, провели некротомию (рассечение омертвевших внешних покровов) и кожную пластику.