Юные тагильские спортсмены завоевали золотые медали первенства Свердловской области по лёгкой атлетике

Воспитанники Нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Юпитер» завоевали две золотые и одну бронзовую медали первенства Свердловской области по лёгкой атлетике U12 (для мальчиков и девочек до 12 лет), которое прошло в Екатеринбурге на площадке спортивного комплекса «Калининец».

Егор Ромашов стал победителем забега на 100 метров. Артём Тукай был первым на дистанции 600 метров. Максим Крючков — третий на стометровке.

Всего в турнире приняли участие 419 юных спортсменов. Подготовили чемпионов тренеры Дарья Лапина и Артём Григорьев.