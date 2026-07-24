В Нижнем Тагиле женщина выпала с балкона 10-го этажа и разбилась насмерть в день своего рождения

В Нижнем Тагиле женщина выпала с балкона 10-го этажа и разбилась насмерть. Трагедия произошла прямо во время празднования дня рождения погибшей, ей исполнялся 31 год. Очевидцы вызвали скорую, но сотрудники медицинской службы, приехавшие на место, констатировали смерть. Позже на место ЧП съехались несколько автомобилей полиции.

«В многоэтажке на Булата Окуджавы, 5 (6-й подъезд), вчера, около 19-ти часов с балкона 10-го этажа выпала молодая женщина. Она разбилась насмерть. Погибшая является местной жительницей. Семья неблагополучная. Поговаривают, что злоупотребляли алкоголем и запрещёнными веществами. В этот день, как рассказали соседи, у неё был день рождения, исполнился 31 год. Шумно отмечали компанией... доотмечались», — рассказал один из очевидцев происшествия паблику «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидцев, у погибшей случился конфликт с сожителем, после чего он её ударил. На балконе квартиры были обнаружены следы крови.

За комментарием по поводу этого происшествия редакция АН «Между строк» обратилась в полицию Нижнего Тагила. На момент публикации комментарий получен не был.