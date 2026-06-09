Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на должность замначальника управления городским хозяйством

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на замещение вакантной должности заместителя руководителя управления городским хозяйством, сообщает ИА «Реальный Тагил».

Требования к кандидатам:

— высшее образование по специальности или направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экономика и управление на предприятии»;

— без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности/направлению подготовки.

Зарплата будущего чиновника будет состоять из фиксированного оклада и дополнительных выплат. Базовая часть составляет 33 735 рублей. Итоговая сумма увеличится за счёт обязательных надбавок: ежемесячной выплаты за особые условия службы, процента за выслугу лет и районного коэффициента 1,15. Также предусмотрена возможность ежемесячной доплаты за работу с государственной тайной. Кроме того, победитель может рассчитывать на регулярные премии и материальную помощь в соответствии с городским положением об оплате труда.

Последний день для подачи документов — 15 июня 2026 года. Конкурс запланирован на 2 июля 2026 года.

По данным официального сайта мэрии Нижнего Тагила, в настоящее время у руководителя управления городским хозяйством Александра Охремчука два заместителя: Михаил Сёмин и Наталья Десятова. Последняя заняла этот пост после ухода Игоря Комарова, который с недавнего времени является первым заместителем главы Кушвинского муниципального округа.