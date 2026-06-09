В Нижнем Тагиле возле ГДДЮТ сбили ребёнка

Накануне, 8 июня, в 17:30 в Нижнем Тагиле на улице Красногвардейской рядом с ГДДЮТ произошло ДТП. Как сообщили АН «Между строк» в городской Госавтоинспекции, по предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Lada Granta, следуя по внутриквартальной территории, сбил 13-летнего мальчика, который шёл в попутном направлении.

В результате ДТП подросток получил травму ноги. На скорой помощи мальчика доставили в больницу для оказания медицинской помощи, после чего его отпустили домой.

Автоинспекторы установили, что стаж вождения автомобилиста по категории «В» — 7 лет. В момент аварии он был трезв. В автомобиле находился один, был пристегнут ремнём безопасности. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. В отношении водителя составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.24 КоАП (причинение вреда здоровью).

«По факту случившегося водитель пояснил, что, проезжая по внутриквартальной территории, увидел группу детей, которые двигались впереди него в попутном направлении. Один ребёнок дёрнулся в правую сторону его автомобиля, в результате чего произошёл наезд», — рассказали в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

Причина ДТП будет установлена в ходе дознания.