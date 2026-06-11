Пожарный из Нижнего Тагила представляет Свердловскую область на чемпионате УрФО по боксу

Начальник караула пожарно-спасательной части № 12 Нижнего Тагила Александр Панович выступает в составе сборной Свердловской области на чемпионате УрФО по боксу, который проходи в эти дни в Челябинске.

«Александр Панович служит в пожарной охране и ежедневно доказывает свою готовность приходить на помощь в экстренных ситуациях. Работа начальника караула требует не только профессиональных знаний, но и отличной физической подготовки, выдержки, силы воли и умения быстро принимать решения в критических ситуациях», — говорится в сообщении регионального МЧС.

Отметим, что в конце прошлого года Александр стал бронзовым призером областных соревнований «Динамо» по боксу.