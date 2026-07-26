«Секретное оружие сборной СССР». Трёхкратный чемпион мира по хоккею с мячом, тагильчанин Анатолий Фролов

Тагильчане помнят и чтят своих выдающихся спортсменов. Спросите любого школьника, который увлекается спортом, и он назовёт несколько имён тагильских спортсменов, достигших вершин в отечественном и мировом спорте: Николай Дураков, Александр Кандель, Сергей Шепелев, Александр Радулов, Наталья Рогозина… Кого-то из них уже нет, другие, сделав карьеру, покинули родной город навсегда. В Нижнем Тагиле их помнят, приглашают на городские торжества, берут у них интервью. Но есть и такие спортсмены, которые по окончании карьеры вернулись в родной город, но не стали здесь медийными персонами. Тем не менее, они живут рядом с нами, ходят по улицам нашего города зачастую никем не узнаваемые. Один из них Анатолий Иванович Фролов, мастер спорта СССР, неоднократный призёр первенства Советского Союза по хоккею с мячом, трёхкратный чемпион мира (1969, 1971, 1973), лучший нападающий и бомбардир двух Чемпионатов мира по хоккею с мячом (1969 и 1973), главный тренер команды «СКА-Хабаровск» (1971–1975).

26 июля 1940 года в семье рабочих вагоностроительного завода Фроловых родился сын, которого назвали Анатолием. В детстве, как и многие тагильские мальчишки, он играл в дворовый футбол, в школе увлёкся лёгкой атлетикой, лыжным спортом, а в возрасте 14 лет влюбился в бенди (хоккей с мячом или русский хоккей). К тому времени Толя уже уверенно стоял на коньках, сдал «золотой» норматив ГТО по конькобежному спорту, выступал за сборную школы на районных соревнованиях. Поэтому он сразу направился в спортивную школу общества «Дзержинец» (впоследствии «Авангард» и «Спутник»), где его после первой же раскатки взяли в юношескую команду по хоккею с мячом. Однако через некоторое время его вызвал к себе старший тренер и сказал: «Нам сверху пришла разнарядка срочно создать юношескую команду по “канадскому” хоккею (так в СССР поначалу называли хоккей с шайбой). Есть мнение направить в неё тебя. Не переживай, это не навсегда». Анатолий не стал спорить и перешёл в команду «шайбистов». К тому же правила тех лет позволяли одному человеку выступать в разных видах спорта, и Фролов два года играл и в «русский» хоккей, и в «канадский».

Анатолий Фролов в 20 лет (фото неизв. автора, 1960 г./ кадр из видео / фрагмент ориг. изображения)

(https://vkvideo.ru/video-107179547_456240688)

В 1960 году произошёл случай, кардинально изменивший карьеру Анатолия Фролова. В те годы было обычным делом переманивать перспективных игроков из провинциальных и любительских клубов в клубы профессиональные. В октябре 1960 года в Тагил приехал известный хабаровский тренер по «русскому» хоккею Георгий Хрульков. В нескольких матчах на первенство РСФСР он видел двух молодых тагильчан из клуба «Металлург» Леонида Старцева и Юрия Варзина, и получил от руководства клуба «СКА-Хабаровск» задание во что бы то ни стало забрать этих игроков в команду. А знакомые предложили Хрулькову посмотреть на игру 20-летнего форварда из команды «Дзержинец» Анатолия Фролова. Георгий Иванович съездил на Вагонку, побывал на тренировках «Дзержинца» и предложил Фролову переехать в Хабаровск. Тот согласился. Когда на следующий день Анатолий приехал с наспех собранным чемоданом на вокзал, то увидел одного Хрулькова. Ни Варзина, ни Старцева вместе с ним не было. Как выяснилось позднее, хабаровского тренера опередили селекционеры свердловского клуба СКА. Буквально накануне обоих ребят забрали в армию, и отправили служить в Свердловск, где их уже ждали в команде «СКА-Свердловск».

Первое время в Хабаровске у Фролова не складывалось. На первом же предсезонном сборе начальник команды Николай Галюк посадил молодого тагильчанина «на лавку» и поставил вопрос об отчислении Фролова. Руководству клуба не понравилась манера игры Анатолия. Тогда в хоккее с мячом была актуальна тактика коллективной игры, а Фролов разрушал игру команды своими индивидуальными действиями. На следующем сборе в Свердловске молодого нападающего всё-таки выпустили на поле, и он был замечен сразу несколькими командами высшей лиги. А руководство московского ЦСКА пригласило Фролова играть за их клуб. Но Анатолий отказался. Ему понравилось в Хабаровске, где была дружная, сплочённая команда и преданные болельщики.

Анатолий Фролов (фото неизв. автора, 1964 г./ кадр из видео / фрагмент ориг. изображения)

(https://vkvideo.ru/video-107179547_456240688)

Уже в сезоне 1963/64 годов команда «СКА-Хабаровск» заняла второе место в первенстве СССР и завоевала серебряные медали. Именно завоевала, так как в те годы чемпионаты по хоккею проводились по двухкруговой схеме, и за каждое очко приходилось бороться на протяжении всего турнира. Фролов в том сезоне забил 9 мячей. Но что это были за мячи? Каждый раз, когда команда проигрывала по ходу встречи, Анатолий брал игру на себя и, обыграв за счёт индивидуального мастерства половину команды соперников, забивал. Его результативные проходы через всё поле воодушевляли партнёров: команда собиралась и выигрывала матч.

Команда «СКА-Хабаровск». Анатолий Фролов стоит, третий слева. 1964 г. (Фото неизвестного автора / кадр из видео / фрагмент оригинального изображения)

(https://vkvideo.ru/video-107179547_456240688)

Сам Анатолий Иванович рассказывал по окончании своей карьеры, что дриблингу и игре на высоких скоростях он научился, играя в «канадский» хоккей, и перенёс свои навыки в хоккей с мячом. Ему неоднократно предлагали снова перейти в хоккей с шайбой, но он отказывался. «В бенди поле больше, есть где набрать скорость, а на скорости легче обыграть защиту соперников», — говорил позже Фролов. Партнёры по команде и тренеры отмечали отличную физическую подготовку тагильчанина: он раньше всех появлялся в спортзале и не отходил от снарядов до вечера, занимался бегом, силовыми упражнениями и упражнениями на выносливость. Едва на Амуре сходил лёд, Фролов начинал заниматься плаванием в открытой воде и заканчивал плавать уже глубокой осенью. Всё это позволяло ему постоянно поддерживать себя в нужных кондициях и положительно сказывалось на игре.

Атакует Анатолий Фролов (фото неизвестного автора, фрагмент оригинального изображения)

(https://skabandy.ru/upload/medialibrary/a9f/ulmn5y35kapxacjfqbyzr041o7de44jy/29.jpg)

Болельщики обожали Фролова! Однажды по Хабаровску разнеслась весть, что Анатолию предложили место в сборной СССР, и для этого он должен был перейти в клуб «Динамо» (Москва). В те дни как раз состоялся матч между динамовцами столицы и хабаровчанами. «СКА-Хабаровск» разгромил соперников. После финального свистка, когда хоккеисты СКА совершали круг почёта по полю, более 20 тысяч болельщиков на трибунах в один голос скандировали: «Фрол, останься!»

Он остался. Но путь в сборную Союза был заказан. Поговаривали, что виноват в этом был главный тренер сборной СССР по хоккею с мячом, свердловчанин Иван Иванович Балдин. Когда-то Балдин трижды уговаривал Анатолия перейти в команду «СКА-Свердловск», но Фролов трижды отказывался. Не помогло ничего: ни обещания новой квартиры, машины, высокой зарплаты. К слову, получали игроки «СКА-Хабаровск» немного: 120 рублей оклад плюс 20 % премии. По итогам года им полагалась премия за место в чемпионате СССР: первое место — 300 рублей, второе — 200, третье — 100. И всё. Тем не менее машину Анатолий купил одним из первых в команде. Купил с рук и не «Волгу», а «горбатого» «Запорожца».

И вот когда в Госкомспорте СССР проходили утверждения кандидатов в сборную страны по хоккею с мячом, Балдин каждый раз категорически заявлял, что «Фролова в команде не будет никогда». Но в 1969-м председатель Госкомспорта Сергей Павлов осадил главного тренера, посоветовав ему «спрятать личные обиды куда подальше», и приказал включить Анатолия Фролова в состав сборной.

Анатолий Иванович Фролов (фото неизв. автора / кадр из видео / фрагмент ориг. изображения)

(https://vkvideo.ru/video-107179547_456240688)

По итогам чемпионата мира сборная СССР заняла первое место, а Фролов стал лучшим бомбардиром турнира, «отгрузив» в ворота соперников 12 мячей, и обеспечил себе место в сборной Союза на три ближайших года. Он ещё дважды становился чемпионом мира: в 1971 и 1973 годах. На Чемпионате мира–73 Анатолий Фролов снова отличился, забив пять мячей в ворота команды Финляндии за один только тайм. Ещё один рекорд Анатолия Ивановича — самый быстрый гол чемпионатов мира: на 12‑й секунде в ворота сборной Финляндии — до сих пор никем не побит. Большой фанат бенди — король Швеции Карл XVI Густав — на страницах шведских газет назвал советского форварда «секретным оружием сборной СССР».

За эту победу Анатолий Иванович получил хорошие премиальные, на которые купил «Волгу» ГАЗ‑21, и звание заслуженного мастера спорта СССР. Хабаровские болельщики буквально готовы были носить Фролова на руках. В команде 33‑летний мастер пользовался большим уважением и был избран капитаном. В местных и центральных газетах появились статьи о выдающемся хоккеисте, Центральное телевидение сняло документальный сюжет о победе сборной, и Фролов был центральной фигурой в этом материале.

Но 8 марта 1973 года всё закончилось. Находясь в аэропорту Омска, Фролов и несколько его партнёров по команде «СКА‑Хабаровск» вместе с жёнами решили отметить праздник и взяли в местном ресторане бутылку шампанского. Это заметил молодой сержант ГАИ и сделал Анатолию замечание, напомнив, что тот за рулём. Анатолий пытался объяснить, что за руль может сесть и его жена, которая вообще не пьёт, но молодой милиционер не принял эти доводы во внимание. А через несколько дней в газете «Советский спорт» была напечатана большая статья «Разные лица Фролова», в которой происшествие описывалось как конфликт хоккеиста и милиционера и автор делал выводы о «моральном разложении» капитана команды и его тяге к спиртному.

Статья «Разные лица Фролова» (фото неизв. автора / кадр из видео / фрагмент ориг. изображения)

(https://vkvideo.ru/video-107179547_456240688)

Автор статьи даже попытался обвинить «морально разлагающегося Фролова» в не совсем удачном выступлении команды «СКА‑Хабаровск» в прошедшем чемпионате страны. Статья в центральной спортивной газете послужила поводом для увольнения Анатолия из СКА. Вслед за ним из команды было уволено ещё несколько игроков и тренеров. В довершение всего Фролова лишили звания «Заслуженный мастер спорта СССР».

Возмущённые хабаровские болельщики начали всеми силами отстаивать честь любимого игрока. Они писали письма в партийные и советские органы, требовали провести расследование инцидента в Омске. И вскоре выяснилось, что больше половины информации в газетной статье — выдумка автора. Проведённая прокуратурой проверка установила: «Факты, изложенные в статье, таковыми не являются».

Перед Фроловым извинились, ему вернули звание «Заслуженный мастер спорта СССР», а руководство команды «СКА‑Хабаровск» предложило ему сразу две должности — старшего тренера и начальника команды. При этом Анатолий Иванович продолжал выходить на поле. Он отыграл все матчи чемпионата СССР 1974/75, при этом тренируя команду, которая заняла по итогам сезона четвёртое место.

Фролова снова вызвали в сборную СССР, но затем объявили «невыездным». Этот случай переполнил чашу терпения мастера. Анатолий Иванович уволился из СКА, два года тренировал молодёжь, а в 1977 году навсегда уехал из Хабаровска.

А. И. Фролов в 1978 г. (фото неизв. автора / кадр из видео / фрагмент ориг. изображения)

(https://vkvideo.ru/video-107179547_456240688)

Он поступил на службу в армию. Служил сначала в ГСВГ (Группе советских войск в Германии), затем в Одессе. После выхода на заслуженный отдых Анатолий Фролов вернулся в родной Нижний Тагил, где о нём уже почти никто не помнил. Да и хоккей с мячом в Нижнем Тагиле в начале 1990‑х годов уже потерял свою популярность. Зато в Хабаровск Анатолия Ивановича приглашают на день рождения клуба СКА чуть ли не каждый год. Его номер «9», под которым он провёл свою карьеру в команде и в сборной, выведен из обращения, а свитер, в котором он играл, поднят под купол Дворца спорта в Хабаровске в знак глубокого уважения к мастеру. Впрочем, сам Фролов считает, что его «девятку» следует вернуть в команду и отдавать этот номер самым талантливым и перспективным молодым игрокам.

А. И. Фролов в 2023 г. (фото неизв. автора / кадр из видео / фрагмент ориг. изображения)

(https://vkvideo.ru/video-107179547_456240688)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— «Легенда № 9». Официальный сайт клуба «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), 2025 г.

— Д. Иголинский, А. Щербаков «Секретное оружие русских. Фрол в бенди», 2023 г. (WEB).

— Е. Ячменёв «Счастливый билет». Областная газета, 2015 г.

— В. Афанасьев «Погружение», видео-программа ХК «СКА-Нефтяник», 2024 г. (vkvideo.ru)