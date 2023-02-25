Учебный танковый полк на Вые, через который прошли многие известные танкисты

Надпись на постаменте танка-памятника, который стоит в Нижнем Тагиле возле возле Музея природы и охраны окружающей среды, говорит о том, что он установлен «В память 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Возможно, поэтому в советский период о памятнике ходило немало легенд, приписывающих ему славный боевой путь от Москвы до Берлина.



Фото Д. Кужильного / с разрешения автора



Но реальная история этой машины намного скромнее легенд и тесно связана с историей 19-го отдельного учебного танкового полка, который дислоцировался на территории Нижнего Тагила. Это соединение появилось 18 ноября 1941-го в результате переформирования 19-го запасного танкового полка, входившего в состав Южного фронта с августа 1941 года. После переформирования полк был выведен из-под Харькова в глубокий тыл, на Урал, и переведён сначала в Кировград, а затем и в наш город.

В Нижний Тагил 19-й отдельный учебный танковый полк прибыл практически без техники: вся материальная часть (52 танка) была передана в другие подразделения, которые продолжали сражаться на фронтах. Решение вопросов обеспечения учебной части танками приказом НКО СССР было возложено на руководство завода № 183 имени Коминтерна, разместившегося в 1941-м на производственных площадях «Уралвагонзавода». И уже в декабре 1941 года механики полка получили два первых танка.

19-й отдельный учебный танковый полк состоял из четырёх батальонов, каждый из которых готовил курсантов только по одной из специальностей: механик-водитель, командир башни, радист и пулемётчик. Учебные классы разместили на Вые, в здании бывшего Авроринского приюта, учебный полигон оборудовали в районе Зай-горы. Там же находилось и стрельбище, где курсанты должны были проходить стрелковую подготовку. Затем под стрельбище выделили разрушенное здание Выйско-Никольской церкви. Первым командиром полка был майор Иван Яровец.



Иван Игнатьевич Яровец (фото неизв. автора, 1941 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdnc.pamyat-naroda.ru/kld/Images_554_2019/DIP/006/242/242-10/07892782/00001898_photo.jpg)



В начале января 1943 года 19-й учебный танковый полк был включён в состав сформированной 2-й учебной танковой бригады. В состав бригады также вошли 25-й учебный танковый полк, который расположился в Кургане, и 2-й запасный танковый полк, который, как и управление бригады, разместился в Нижнем Тагиле. Главной задачей полка было переучивание солдат «в целях повышения качества боевой подготовки бронетанковых экипажей и полного обеспечения высококвалифицированными кадрами материальной части танков, поступающих на вооружение Красной армии». Полк начал обучать курсантов, что называется, с нуля. Зимой 1943 года трудящимися СССР был выдвинут ряд инициатив по формированию добровольческих танковых соединений, укомплектованных из сверхплановой военной продукции, приобретённой на средства, заработанные на субботниках, и личные пожертвования граждан.

Первыми с таким предложением в Государственный комитет обороны (ГКО) вышли работники Дальневосточного морского пароходства и Приморского края. К апрелю 1943 года они собрали более 11 миллионов рублей на постройку 20 танков, а в мае по путёвкам крайкома комсомола в 19-й учебный танковый полк с Дальнего Востока прибыли для обучения 63 добровольца — весь личный состав танковой колонны «Приморский комсомолец».



Танкисты «Приморского комсомольца» в 19-м учебном полку (слева направо): Пётр Локотков, Владимир Орёл, Исаак Попик (фото: А. Киш / фрагмент ориг. изображения)

(http://gazeta-vibor.com/new/wp-content/uploads/2020/05/tank.jpg)



В январе 1943-го на Урале началось формирование Уральского добровольческого танкового корпуса, идея создания которого принадлежала рабочим Уралмаша. 16 января в газете «Уральский рабочий» была опубликована заметка «Танковый корпус сверх плана», в которой рассказывалось об инициативе коллективов танкостроителей изготовить в первом квартале 1943 года сверх плана столько танков и самоходных орудий, сколько необходимо для оснащения танкового корпуса, а также одновременно обучить из своих же добровольцев-рабочих водителей боевых машин. В феврале к созданию Уральского добровольческого танкового корпуса подключились рабочие Челябинской и Пермской областей. В трудовых коллективах заводов, фабрик и учреждений трёх областей прошли собрания, на которых были приняты дополнительные обязательства по формированию корпуса. Было решено не ограничиваться только сверхплановыми танками и самоходками. Всё обмундирование, личное стрелковое оружие и даже провизия должны были быть изготовлены сверх плана или приобретены на пожертвования трудящихся. Личный состав корпуса комплектовался добровольцами, которых отбирали специальные комиссии в сёлах и городах Свердловской, Челябинской и Пермской областей. Всего было подано свыше 110 тысяч заявлений о зачислении в личный состав этого соединения. Примечательно, что и здесь тагильчане оказались впереди всех. В Нижнем Тагиле подали почти 11 тысяч заявлений, из которых было удовлетворено лишь 544. Всего в состав корпуса отобрали 9660 человек. Все кадры для укомплектования экипажей танков и самоходок Уральского добровольческого танкового корпуса проходили обучение в 19-м отдельном учебном танковом полку. Отправлялись на фронт танкисты-добровольцы из здания по адресу проспект Ленина, 19.



Мемориальная доска на доме № 19 по пр. Ленина (фото Д. Кужильного / с разрешения автора)



Через учебные классы и полигоны 19-го учебного танкового полка прошли многие известные танкисты: гвардии старшина Николай Новицкий, гвардии лейтенанты Дмитрий Манешин и Михаил Разумовский, сержанты Михаил Нехаенко и Семён Ария. В числе тех, кто обучался ратному делу в 19-м ОУТП, была и легендарная Мария Лагунова — одна из первых девушек в Красной армии, освоивших специальность механика-водителя. После гибели на фронте брата 20-летняя Мария окончила школу военных трактористов, а затем через «всесоюзного старосту» М. И. Калинина добилась зачисления в действующую армию. Переучиваться с трактора на танк Т-34 её послали в Нижний Тагил. Инструктором девушки был один из опытнейших механиков полка Михаил Сарнавин. После обучения Мария Ивановна Лагунова участвовала в сражениях на Курской дуге, была тяжело ранена и лишилась обеих ног. Однако смогла встать на протезы и вернулась в Нижний Тагил, где служила в 19-м учебном танковом полку телеграфисткой. После демобилизации в 1948 году Мария Ивановна некоторое время работала в тагильском филиале фабрики «Уралобувь», а затем переехала в Свердловск, где почти 15 лет трудилась в отделе технического контроля фабрики «Уралобувь».



Мария Ивановна Лагунова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wwii.space/wp-content/uploads/2022/05/image023-8-e1652700606470.jpg)



Кроме своих непосредственных обязанностей, личный состав полка и курсанты оказывали всестороннюю помощь тагильчанам: работали на уборке урожая в подсобных хозяйствах, на заготовке дров, помогали в ремонте дорог и заготавливали фураж. Осенью 1943 года вышел приказ Государственного комитета обороны, предписывающий тыловым и учебным частям принимать на довольствие беспризорников и сирот, брать под опеку детей из многодетных семей. Первым «сыном полка» 19-го ОУТП в 1944 году стал паренёк из Черноисточинска Коля Самойлов, отправленный матерью в город в расчёте на то, что там ему будет проще прокормиться. В Нижнем Тагиле у мальчика жили дед с бабкой, и Коля надеялся остановиться у них. В то время у деда квартировал начальник штаба 19-го учебного танкового полка. Он-то и предложил Николаю пойти в часть сыном полка. Мальчика поставили на довольствие, выдали летнее и зимнее обмундирование, определили в школу. После официального зачисления в полк в 1944-м Коля Самойлов прослужил два года в музыкальном взводе.

Позднее Николай Александрович вспоминал: «Наш взвод был музыкальным, в духовом оркестре я играл на кларнете. В репертуаре у нас были популярные тогда песни, марши, вальсы. Выглядели все солидно: мальчишки в форме, капельмейстер Александр Апполонов. Мы играли не только для военнослужащих, но и для гражданских. Выступали в клубе Горького, на танцплощадках. Самые ответственные концерты были в армейском клубе, перед солдатами. Мы, мальчишки, ездили на танкодром на Зай-гору, смотрели учения, стрельбы, нам даже разрешали покататься на танке».

За те несколько лет, что Коля Самойлов носил погоны, он привык к дисциплине и порядку, стал физически крепким, приобрёл навыки армейской жизни, настоящую военную выправку. Всё это пригодилось позднее на срочной службе. Николая рекомендовали на курсы подготовки офицеров запаса. Уволился он со службы в звании лейтенанта. Некоторое время преподавал военное дело и физкультуру в школе № 23 и сам учился в школе рабочей молодёжи. Окончив педагогический институт, трудился в школе № 64. А в 1965 году пошёл работать в милицию. В органах МВД Николай Александрович прослужил 23 года. Был замполитом Ленинского ОВД, начальником дежурной части УВД, заместителем начальника УР УВД, первым заместителем начальника Пригородного РОВД, начальником спецкомендатур № 16 и 2 и более десяти лет занимался созданием в УВД области службы собственной безопасности.



Капитан милиции Николай Александрович Самойлов

(фото неизв. автора из личного архива семьи Лемницких / фрагмент ориг. изображения)

(https://static.mvd.ru/upload/site67/document_images/q0myjKraFf-800x600.jpg)



История другого известного тагильчанина — Владимира Самойловича Ярошенко — также связана с 19-м учебным танковым полком. Война застала выпускника Днепропетровского автодорожного техникума Володю Ярошенко на армейских сборах в Кишинёве. Уже 27 июня 1941-го он принял участие в первом бою на танке Т-26. В начале 1942 года Ярошенко оказался на Урале: сначала в Челябинске, затем в Нижнем Тагиле. Приехал получать новые танки, но пока ждал своей очереди, заболел. Медкомиссия вынесла решение: для участия в боевых действиях не годен. Предложили продолжить службу в 19-м учебном танковом полку. Полк нуждался в опытных фронтовиках-танкистах, и Владимир Ярошенко оказался подходящей кандидатурой. За три года Владимир Самойлович обучил более 150 курсантов. А в 1946 году был уволен в запас и остался в Нижнем Тагиле. Работал главным инженером управления городским коммунальным хозяйством, создал из 11 коммунальных предприятий города единый трест «Горкомхоз».



Владимир Самойлович Ярошенко (фото А. Горькова / фрагмент ориг. изображения)

(скан из книги «След на земле», ЛХИ, CВ-96, 1999 г., ISBN 589516070-1 / 9 785895 160701)



В этой должности Ярошенко проработал пять лет, ежедневно решая большие и малые проблемы города. Одной из самых больших проблем Нижнего Тагила в те годы было отсутствие стабильного водоснабжения. Другой бедой была неразвитая и морально устаревшая, изношенная система канализации. Чтобы решить только эти две задачи, требовалось, по скромным подсчётам, 15 миллионов рублей. Но город такими финансовыми возможностями не обладал. Выход был один — ехать в Москву и просить в правительстве деньги на строительство гидротехнических сооружений на Верхне-Выйском пруду и системы канализации. Надежды на успех практически не было, но Владимир Самойлович всё равно поехал в столицу «выбивать» деньги. И это ему удалось. На выделенные миллионы город построил гидротехнический комплекс на Верхне-Выйском пруду, привёл в порядок гидроузлы и канализационные коллекторы, решив давние вопросы со снабжением водой двух крупных районов и заложив потенциал для дальнейшего развития водного хозяйства. В 1958 году Владимир Самойлович перешёл работать на шиферный завод, где возглавил отдел капитального строительства, а весной 1959-го его назначили директором самого затянувшегося долгостроя в городе — завода отопительного оборудования. За три года Ярошенко сумел запустить завод, да так, что ещё на протяжении десяти лет НТКРЗ удерживал первое место в отрасли.

После окончания Великой Отечественной войны 19-й учебный танковый полк укрепил свою

материальную базу. Кроме танков Т-34-85, появились новые образцы боевых машин: Т-44, Т-54, Т-55, ПТ-76 и даже американский танк «Шерман». Продолжали служить и старые Т-34, которые механики-инструкторы части получали в 1942 и 1943 годах. А в 1961-м «наверху», в Москве, посчитали, что учебный танковый полк в Нижнем Тагиле уже не нужен и Министерство обороны выпустило приказ о его расформировании. Городу были переданы полигоны и стрельбища, учебные танки расползлись по другим частям. Вот тогда сотрудники Нижнетагильского музея и обратились к командованию части и Уральского военного округа с просьбой передать одну из машин в музей для создания экспозиции об истории 19-го отдельного учебного танкового полка и 2-й учебной танковой бригады. Военные пошли навстречу музейщикам и передали один из стареньких танков Т-34. Машину временно оставили во внутреннем дворе музея, надеясь, что в будущем появится помещение, способное вместить этот громоздкий экспонат. Но время шло, а танк так и оставался стоять под открытым небом на радость тагильским мальчишкам.

Фото из архива Игоря Аминова / фрагмент ориг. изображения (https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/02/Muzej.-Tank-kon.-60-h.jpg) Фото из архива Игоря Аминова / фрагмент ориг. изображения (https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/02/t1-1.jpg)

В 1960–1970-е годы экскурсоводы музея обязательно приводили свои группы к танку-экспонату и рассказывали о 19-м учебном танковом полку и людях, связанных с его историей. А на 9 Мая у танка собирались ветераны, чья судьба так или иначе была связана с 19-м учебным танковым полком или 2-м запасным танковым полком. В 1975 году городскими властями было принято решение установить музейный танк на пьедестал в качестве памятника, посвящённого 30-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»