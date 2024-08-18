Это Тагил, детка! Коротко о местах, где обязательно должны побывать гости города (часть 2)

Чтобы обилие исторической информации и впечатления от архитектурных артефактов не путались в голове и лучше запомнились, было бы полезно сменить обстановку и выехать на природу. Наши края как раз примечательны тем, что ближние и дальние окрестности населённых пунктов так или иначе неразрывно связаны с историей становления уральских городов и посёлков. Окрестности Нижнего Тагила не исключение.

5. Гора Медведь-камень, пещера древнего человека и стоянка Ермака

Приблизительно в 15 километрах от города находится гора Медведь-камень, являющаяся одним из самых известных природно-исторических объектов, расположенных вблизи Нижнего Тагила.

Гора Медведь-камень (фото Сергея Завьялова / с разрешения автора)

Первые упоминания в литературе о Медведь-камне появились ещё в первой половине XVIII века.

В 1733 году известный немецкий путешественник, географ и этнограф Иоганн Гмелин в своей книге «Путешествие в Сибирь» писал: «Гора Медведка, или Медвежий Камень, находится в двух верстах справа от дороги, на восточном берегу реки Тагил. В этой стране горам дают русские названия, а по-вогульски она называется Хоба-Елпинг или Елпинг-Куэ. Вогулы поклоняются многим горам, и этой тоже».

Писал о Медведь-камне и российский историограф немецкого происхождения Герхард Ф. Миллер. В книге «История Сибири», вышедшей в 1750 году, он упоминал гору как место зимней стоянки одного из отрядов Ермака, шедшего «воевать сибирского хана». Занимались археологическими раскопками и другие учёные, в том числе уральские. Например, в 1910 году раскопки на месте так называемого «Ермакова городища» вёл учитель Нижнетагильского горнозаводского училища Дмитриев, а в 1946-м археологические изыскания на Медведь-камне проводил известный уральский археолог Отто Николаевич Бадер.

Неменьший интерес представляют найденные у подножья горы следы стоянки древнего человека эпохи палеолита, а также «вогульские писанцы» — следы мансийской культуры.

Гора Медведь-камень (фото Дмитрия Карпунина / с разрешения автора)

К сожалению, скальные останцы Медведки осыпаются. Под осыпями погребены несколько гротов и пещер со следами деятельности древнего человека. Некоторые из этих объектов, по свидетельству Отто Бадера, засыпало сравнительно недавно, где-то между 1933 и 1945 годами. Один из гротов, в котором во второй половине 1940-х годов были обнаружены следы деятельности древних людей, доступен и в наши дни. Это углубление в скальной части горы длиной четыре и шириной немногим более двух метров.

Грот, в котором были найдены следы стоянки древнего человека (фото Дмитрия Карпунина / с разрешения автора)

Привлекает Медведь-камень не только археологов, но и натуралистов (на нём растут некоторые редкие растения, занесённые в «Красную книгу») и альпинистов, которые проводят здесь сборы и тренировки. Не забывают о горе и туристы. Район Медведь-камня является памятником природы Свердловской области.

6. Мадонна с чердака

Быть в Нижнем Тагиле и не увидеть «Тагильскую мадонну» в городском Музее изобразительных искусств — непростительное упущение. И это понимает каждый гость нашего города. Легендарная картина, которую связывают с Рафаэлем Санти из Урбино, уже более 90 лет является настоящей жемчужиной в коллекции живописи, выставляемой в музеях Нижнего Тагила. Этот шедевр известен в нашей стране под названиями «Тагильская мадонна» и «Мадонна с вуалью», а за рубежом — «Святое семейство» и «Мадонна дель Пополо».

Рафаэль Санти. Святое семейство (ок. 1509 г. / общ. достояние)

История этой картины такова. В 1508 году папа римский Юлий II заказал художнику Рафаэлю Санти, живописцу из Урбино, который в то время расписывал фресками Станцу дела Сеньятура, картину на сюжет «Святого семейства». Понтифику нравились Мадонны Рафаэля, и он захотел иметь одну из них в своей «родной» церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Мастер справился с заказом менее чем за год и представил его на суд папы. Картина, написанная на доске размером 120х90 см, изображала святое семейство: Марию, Иосифа и младенца Христа. Младенец играет с вуалью своей матери, которым та обернёт его голову после распятия, а на всё происходящее с грустью взирает Иосиф, словно предвидящий будущее. Картина очень понравилась Юлию II, и он подрядил Рафаэля на более масштабную версию сюжета — «Сикстинскую мадонну». А картину, названную папой Madonna del Velo («Мадонна с вуалью»), поместили у центрального алтаря церкви Санта-Мария-дель-Пополо, где она провисела до 1591 года, пока кардинал Сфондрати не забрал Мадонну себе в покои. Через 17 лет он продал её другому итальянскому кардиналу — Шипионе Боргезе, и Madonna del Velo получила прописку в личной галерее Боргезе, где и находилась в течение 42 лет. Но вскоре после смерти Боргезе его галерею обокрали. В числе прочих воры унесли и «Мадонну с вуалью». Через год картины нашли и вернули на место. Но в начале XVIII века на коллекцию Боргезе снова было совершено покушение, и на этот раз грабители были удачливее: произведения искусства бесследно исчезли. Наследники кардинала-коллекционера заменили некоторые утраченные картины списочными, в том числе «Мадонну дель Пополо», и объявили, что все шедевры возвращены в галерею. Обман открылся уже в XX столетии, после того как в далёком от Италии Нижнем Тагиле в 1924 году на чердаке одного из бывших демидовских домов была найдена неизвестная картина, подписанная… Рафаэлем. Точнее, была найдена не вся картина, а лишь её часть.

В марте 1924 года, когда шла подготовка к открытию Нижнетагильского краеведческого музея, в кабинет Александра Николаевича Словцова, директора будущего музея, вошёл Иван Васильевич Колеватов, завхоз металлургического треста. Он рассказал, что, обследуя чердак одного из демидовских домов, нашёл доску со следами живописи. Колеватов показал находку Словцову, и когда тот протёр доску мокрой тряпкой, то заметил, что на ней имеются изображения людей. Словцов решил, что перед ним старинная икона, и решил промыть находку как следует. Промыл и обнаружил на деталях одежды изображённой на доске женщины надпись: «Raphael Urbinas pin…» Подпись великого Рафаэля! Несмотря на то, что у картины не хватало значительной части, обломок выставили в музее. Тагильчане, по словам А. Н. Словцова, «охотно ходили смотреть на произведение великого мастера и гордились тем, что находка случилась именно в Тагиле».

Александр Николаевич начал поиски второй части доски и вскоре нашёл её в том же доме. Обе части соединили и смогли прочитать авторскую надпись полностью: «Raphael Urbinas pingebat MDIX» («Рафаэль Урбинский писал в 1509 году»). Картину выставили в музее, и жители города вскоре окрестили её «Тагильской мадонной».

Год «Мадонна дель Пополо» демонстрировалась в основной экспозиции музея, но в августе 1925-го в Нижний Тагил приехал Игорь Эммануилович Грабарь, известный искусствовед, художник и реставратор. Приехал специально для знакомства с находкой и оценки её состояния. Внимательно осмотрев картину, Грабарь заявил, что её необходимо срочно везти в Москву на реставрацию. После реставрации «Мадонна с вуалью», она же «Мадонна дель Пополо», была передана в Московский музей изящных искусств, позже переименованный в Государственный музей имени А. С. Пушкина.

По результатам исследования найденной в Нижнем Тагиле картины И. Э. Грабарь издал книгу «Madonna del Popolo Рафаэля и Мадонна из Нижнего Тагила», в которой проанализировал всю известную на тот момент информацию о списках «Мадонны с вуалью», которых он насчитал 65 штук. Владельцы копий наперебой утверждали, что именно их экземпляр является оригиналом, но доказать толком ничего не могли.

По вопросу о подлинности «Тагильской Мадонны» Игорь Эммануилович писал: «Тагильский экземпляр не копия. Из сохранившихся экземпляров самым ранним является, бесспорно, этот — нижнетагильский. “Мадонна” из Нижнего Тагила, может быть, тот самый оригинал, который находился некогда в церкви Санта Мария дель Пополо».

В наши дни «Тагильская мадонна» продолжает восхищать любителей живописи Нижнего Тагила и других городов нашей страны. В 2014 году картина была показана в Калининграде и Липецке, в Казани и Тобольске, в Новосибирске и Южно-Сахалинске, а в январе 2015-го она выставлялась во Владивостоке.

Впрочем, Нижнетагильскому музею изобразительных искусств есть что показать посетителям и помимо «Тагильской мадонны». В экспозиции музея немало прекрасных полотен известнейших русских художников, в числе которых работы Тропинина, Айвазовского, Шишкина, Саврасова, Крамского, Репина и других.

7. Демидовская дача

Ещё один молодой музей Нижнего Тагила, появившийся в городе в сентябре 2013 года на месте, известном тагильчанам как «Демидовская дача» в «Матильдином предместье». Но несмотря на громкие исторические названия, сами Демидовы в этой усадьбе никогда не жили, да и непутёвая жена Анатолия Николаевича Демидова — Матильда Бонапарт — никогда не гуляла по предместью, названному в честь неё.

Вид на «Матильдово предместье» и «Демидовскую дачу» (фото конца XIX в. / общ. достояние)

На самом деле построил усадьбу бывший демидовский крепостной механик, геолог и изобретатель Фотий Ильич Швецов, известный на Урале и в Сибири своими паровыми машинами. Строился дом с 1844 по 1847 год. В этом доме Фотий Ильич прожил вплоть до своего увольнения с завода и отъезда в Сибирь в 1850-м. Непродолжительное время в доме проживали другие Швецовы: брат Фотия Ильича Григорий, сестра Акулина с мужем Павлом Стебловым (прямым предком актёра и режиссёра Евгения Стеблова). Накануне своей смерти Фотий Ильич попросил сестру продать усадьбу в счёт уплаты его долга перед заводской конторой. Акулина выполнила последнюю волю брата, и по распоряжению Анатолия Демидова дом и надворные постройки были приняты в заводскую собственность, а тагильские обыватели начали именовать усадьбу «Демидовской дачей». Заводская администрация стала использовать дом в качестве гостиницы для размещения приезжих специалистов и высоких гостей.

В советское время дом и усадьбу передали в ведение железной дороги. Здесь в разное время располагались клуб, комитет ВЛКСМ, детский сад, база отдыха, работали детские и спортивные секции. К слову, по вине МПС усадьба не попала в списки памятников истории и архитектуры. Историческая ценность строения замалчивалась в связи с тем, что перестройка памятников истории и архитектуры сопряжена с массой согласований, приездом комиссий и проведением экспертиз. А Свердловская железная дорога и её Нижнетагильское отделение испытывали острый дефицит как жилья, так и объектов соцкультбыта.

В новейшей истории в результате реформы РЖД здание «дачи» было признано непрофильным активом и передано на баланс муниципалитета. Не имея статуса памятника истории, усадьба была обречена. Мэрия попыталась сдавать здание в аренду предпринимателям, но никто не выражал особого желания занимать его. К 2008 году строения усадьбы обветшали настолько, что в них не желали жить даже асоциальные элементы без определённого места жительства.

Весной 2013 года «Демидовскую дачу» было решено вернуть к жизни, произведя глубокую реставрацию. Но проблема заключалась в том, что оригинальных чертежей дома не сохранилось. По некоторым данным, их просто не существовало: Фотий Ильич Швецов строил дом, что называется, по памяти, по ходу стройки внося изменения и дополнения в конструкцию здания. Всё, что нашлось в городских и областных архивах, были эскизы конца XIX века одного из выпускников Выйского заводского училища, который предлагал перестроить дом с целью придать ему более современный вид. По этим эскизам и был создан проект, по которому производили реконструкцию.

Осенью 2013 года здание было передано в ведение городского музея-заповедника, в нём были открыты две экспозиции. На первом этаже — кабинет горного инженера середины XIX века и небольшая экспозиция по истории «Демидовской дачи». На втором появился зал, экспозиция которого представляет Демидовых как людей, внесших огромный вклад в развитие промышленности и культуры Урала и России.

«Демидовская дача» в 2015 г. (фото Елены Боярской / с разрешения автора) «Демидовская дача» в 2015 г. (фото Елены Боярской / с разрешения автора)

8. «Старый город»

Так уж сложилось, что территория Ленинского района, начинающаяся от Верхних провиантских складов и заканчивающаяся зданием Драматического театра, в советское время стала именоваться «старым городом» или «историческим центром». Этот район охватывает начало улиц Карла Маркса, Уральской и проспекта Ленина. На самом деле, по-настоящему старых зданий в «старом городе» немного: большинство появилось здесь лишь в последней четверти XIX столетия, когда тагильское купечество, окрепнув финансово и встав на ноги в глазах общества, стало строить в этом районе свои особняки. Строились купцы преимущественно вблизи площади, где исторически образовался рынок заводского посёлка и где те же самые купцы вели бойкую торговлю. Позднее эту площадь окрестили Базарной.

Впрочем, начинается «старый город» с действительно старого здания, построенного между 1834 и 1837 годами по проекту известного демидовского крепостного архитектора Александра Петровича Чеботарёва для управляющего демидовскими заводами Александра Акинфиевича Любимова.

Дом А. А. Любимова (фото Антона Ивакина, 2016 г. / с разрешения автора)

В то время не было ещё ни Базарной площади, ни рынка, да и купечество в Нижнетагильском посёлке было «жидкое». Наиболее удачливые коммерсанты выполняли подряды на поставку продовольствия, угля и леса для заводов, а те, кому не удалось «ухватить подряд», занимались мелкой торговлей либо возили в соседние сёла и города продукцию тагильских заводов сельскохозяйственного назначения или домашнюю утварь из чугуна, железа и меди. Почти 40 лет простоял любимовский дом в одиночестве прежде, чем рядом начали строить свои дома другие купцы: Ярославцевы, Аксёновы, Хлопотовы, Уткины, Копыловы, Ляпцевы, Мозгуновы. К концу XIX — началу ХХ века этот район Тагила выглядел, по воспоминаниям современников, «достойно среднего уездного города, коим Нижнетагильск не является». Наиболее застроенными оказались соседствующие с Базарной площадью участки двух улиц: Александровской (ныне — проспект Ленина) и Шамина (улица Карла Маркса).

Заканчивается «старый город» зданием заводского госпиталя, построенного в 1825–1829 годах по проекту Александра Чеботарёва. Здание, как и большинство домов «старого города», является историко-архитектурным памятником XIX века.

Заводской госпиталь (фото Антона Ивакина, 2016 г. / с разрешения автора)

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»