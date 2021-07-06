Тагильская заброшка на Индустриальной: от винного склада «питейной реформы» до спецприёмника МВД

Новый выпуск рубрики «Тагильские заброшки» посвящён брутальному заброшенному комплексу зданий на улице Индустриальной, 1 с очень суровой и интересной историей. Давным-давно, в эпоху Александра III и его «питейной реформы», этот объект появился в Нижнем Тагиле как винный склад, а вот закончил свою историю как спецприёмник МВД. Дмитрий Кужильный покажет нам редкие архивные фото изнутри здания и расскажет всё, что ему известно об этой интересной «заброшке».

В начале 1890-х годов по инициативе Александра III и министра финансов Сергея Юльевича Витте российское правительство приступило к подготовке так называемой «питейной реформы», которая предполагала введение государственной монополии на производство водки и спирта. С 1895 по 1909 год по всей стране было построено более 400 винных складов. Строили их по специальному типовому проекту. Одним из требований к выбору места для постройки таких складов была близость к железнодорожным путям. Казённые винные склады имели в своём составе не только складские помещения, но и комнаты отдыха для рабочих, столовую, прачечную и душевую. Один из таких складов появился в начале ХХ века и в Нижнем Тагиле, неподалёку от железнодорожного вокзала. Правда, проработал он недолго: уже в 1914 году, в начале Первой мировой войны, в свет вышел царский указ о запрещении продажи и производства всех видов алкогольной продукции на всей территории России. Ну а в феврале 1917-го в стране началась кампания по отмене царских указов, одним из первых был аннулирован указ о государственной монополии на водку.

Две революции, Гражданская война и послевоенная разруха принесли необратимые социально-экономические перемены, разрушив прежний уклад жизни всех слоёв населения. Безработица и нищета спровоцировали стремительный рост числа криминальных преступлений, в особенности имущественных. Нижний Тагил не был исключением: в городе процветали спекуляция, кражи, грабежи, убийства. Тагильская милиция работала сутками, стараясь хоть как-то поддерживать общественный порядок в городе. А в конце 1920-х годов обозначилась ещё одна острая проблема: оказалось, что в Нижнем Тагиле нет места для содержания арестованных и подследственных. Единственная тюрьма в здании земского дома была постоянно переполнена. Приходилось даже содержать часть подследственных в Невьянске и возить их на допросы в Тагил. Построить же «с ноля» следственный изолятор своими силами город не мог — не хватало финансов. Оставалось только одно: приспособить под следственный изолятор какое-нибудь крепкое старое здание. В конце концов осенью 1929 года Нижнетагильский горисполком принял решение передать под следственный изолятор одно из пустующих складских или производственных зданий в черте города. Выбор помещения затянулся почти на полтора года. Остановились на бывших казённых винных складах, что на улице Индустриальной. Здание передали в ведение НКВД в 1931 году, когда в его помещениях уже начался ремонт.



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Перестройка бывших винных складов в следственный изолятор продолжалась три года. Переданное здание имело 356 кв. метров полезной площади и могло разместить в своих камерах не более сотни человек. Зато это было первое специализированное здание такого рода в городе: с отдельными камерами, где арестованные спали каждый на своей кровати, с медпунктом и даже со стационарной больницей на пять коек. Имелся в СИЗО и «красный уголок» с радиоточкой, была собрана богатая библиотека, основой для которой стала одна из земских библиотек.



Камера следственного изолятора на ул. Индустриальной (фото 1934 г.)

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Больничный стационар следственного изолятора (фото 1934 г.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/10a-kopija.-Pri-izoljatore-imelas-bolnica-stacionar-na-5-koek-i-ambulatorija.-Mediko-sanitarnoe-obsluzhivanie-osushhestvljalos-odnim-vrachom.jpg)



Следственному изолятору был выделен участок за городом, где выращивали корнеплоды, овёс и рожь. В «красном уголке» проводили киносеансы, лекции, выпускали стенгазету. В штат СИЗО входило 25 охранников, один врач общей практики и 14 вольнонаёмных: повара, фельдшеры, библиотекарь, культработник.

При изоляторе были организованы столярная и слесарная мастерские, где работали около 50–60 арестованных. Позднее появился конный двор, кухня, началось строительство кирпичного здания, где планировали разместить металлообрабатывающий участок.

Забор, огораживающий территорию СИЗО (фото 1934–1940 гг.) (http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/10a-kopija.jpg) Главный вход в изолятор (фото 1934–1940 гг.) (http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/10-Fasad-glavnyh-vorot-novoj-tjurmy..jpg) Место для прогулок (фото 1934–1940 гг.) (http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/10a.-kopija.jpg) Вид с вышки на внутренний двор СИЗО (фото 1934–1940 гг.) (http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/10-kopija...jpg)

Здание СИЗО было принято спецкомиссией окружного управления НКВД в 1934 году.

Надо отметить, что с самого начала изолятор стал использоваться не совсем по назначению. Так, на 21 ноября 1934 года в изоляторе находилось: подследственных — 46 человек, пересыльных — 18, исправительно-трудовых работников — 45, а около 20 человек отбывали в СИЗО уже полученный срок.

На протяжении всех лет своего существования следственный изолятор № 3 не раз достраивался и перестраивался как в режимной части, так и в хозяйственной. Появились пристроенные к основному корпусу мастерские, старинное здание казённых винных складов было надстроено сначала одним этажом, затем ещё одним. В конце 1960-х годов стало ясно, что городу нужен новый изолятор, более современный. В апреле 1971-го горисполком выделил под строительство нового здания изолятора на 600 мест участок земли вблизи станции Сан-Донато.

Ряд официальных лиц тогда поспешили заверить тагильчан, что после того, как новый изолятор вступит в строй, старый СИЗО будет закрыт. Но здание на улице Индустриальной прослужило правоохранителям ещё не один десяток лет...



Здание СИЗО № 3 в бывших казённых винных складах (фото 1934 г.)

(http://tagil-press.ru/wp-content/uploads/5_Nizhnetagilskij-izoljator-SIZO-3.-Uchrezhdenie-bylo-obrazovano-v-1934-godu-Foto-1934-goda..jpg)



В 2008 году здание, которое выполняло уже функцию спецприёмника, прекратило принимать «постояльцев». По некоторым сведениям, его эксплуатация была прекращена потому, что оно перестало отвечать требованиям содержания подследственных под стражей. По имеющейся информации, старинное здание планируют снести, а на его месте хотят построить новый спецприёмник, проектом которого несколько лет назад занималось главное управление МВД. С той поры минуло уже 13 лет. Старые здания, как и следовало ожидать, превратились в «заброшки», хотя выглядят ещё крепкими и под определённым углом весьма впечатляющими.

(фото Владимира Серова, 2021 г.) (фото Владимира Серова, 2021 г.) (фото Владимира Серова, 2021 г.)

Здание бывших казённых винных складов в Нижнем Тагиле не было историко-архитектурным памятником, никто и никогда не пытался перевести его в разряд объектов культурного наследия. Хотя в других российских городах, где подобные здания ещё сохранились (а осталось их немного), они находятся под охраной государства. Будет ли снесена эта «заброшка» или для неё найдётся какое-нибудь другое применение, покажет время.

(фото Владимира Серова, 2021 г.) (фото Владимира Серова, 2021 г.) (фото Владимира Серова, 2021 г.)

(с) 2021. Дмитрий Кужильный, эксклюзивно для АН «Между строк»