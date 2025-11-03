Конкуренты Демидовых на Урале. Уктусский завод, часть 1

Демидовы решительно боролись за ресурсы, стараясь застолбить за собой как можно больше перспективных месторождений железных и медных руд. Тем же самым занимались и другие предприниматели, решившие покорять Урал. Но если между собой они смело вступали в борьбу, где-то действуя нахрапом, где-то затевая долгие судебные тяжбы, то вступать в борьбу с казной — с государством — не решались. Демидовы решились. Происходили эти события задолго до того, как в России был учреждён институт, регулирующий передачу ресурсов в частные руки — в самом начале освоения Урала.

Летом 1702 года из Москвы на Урал отправился думный дьяк Андрей Андреевич Виниус, в ту пору возглавлявший сразу три государевых ведомства: Сибирский, Пушкарский и Аптекарский приказы. Накануне Андрей Андреевич получил на руки специальный указ царя Петра, который предписывал ему «немедля ехать в Сибирь для осмотру новопостроенных железных заводов и установления в литье пушечных, мортирный да иных полковых припасов». Кроме того, в указе отмечалось, чтобы дьяк особое внимание уделил «сыску медных руд да угожих мест для устройства новых заводов». Маршрут путешествия проходил по Верхотурскому и Тобольскому уездам.

Первым пунктом в маршруте этой инспекторской поездки значился Федьковский (Невьянский) завод, недавно отданный в аренду тульскому купцу и кузнецу Никите Демидовичу Антюфееву. Передача совсем нового завода «на уговор» частному лицу была своего рода экономическим экспериментом, результаты которого интересовали, прежде всего, самого Андрея Андреевича, который активно лоббировал этот проект. Получив три года назад добро на проведение такого эксперимента, Виниус долго и тщательно подбирал человека, который смог бы воплотить его замысел в жизнь. Почему выбор дьяка пал именно на Никиту Антюфеева — тема отдельного разговора. Отправляя туляка на Урал, Виниус снабдил его царским указом, который сам Пётр никогда в глаза не видел. Была в первые годы царствования Петра такая практика: указы составлялись от имени царя особо доверенными людьми из ближайшего окружения. Думный дьяк Виниус как раз входил в круг этих лиц. Указ предписывал Никите Демидовичу, кроме прочего, «вести поиск медных, железных руд, горнового камня, и прочих полезных минералов и в местах тех, где оныя руды откроются, ставить заводы за свой кошт и ведать их самому». Текст указа можно было трактовать так, что Никите Антюфееву даются полномочия строить заводы вблизи любого месторождения и привлекать к работам не только своих мастеровых и «гулящих людей» (в России XVI–XVIII веков разряд населения, состоявший из вольных людей), но и государевых крестьян, которые понемногу заселяли Урал начиная с последней четверти XVII века.

Осмотр Федьковского завода полностью удовлетворил дьяка: Никита Демидович содержал его в полном порядке, оборудование работало исправно, государственный заказ выполнялся. Когда же разговор зашёл о рудных местах, Никита сообщил, что «под Арамилью, на реке Полевой, богато место имеется, да тамошние крестьяне заводу не хотят, и царёвым людям ужо мзду дают, чтоб те там завод не ставили». Узнав об этом, Виниус немедленно выехал в Арамильскую слободу.

Арамильская слобода (фрагмент карты С. Ремезова, 1695 г. / общ. достояние) Арамильская слобода (фрагмент карты С. Ремезова, 1695 г. / общ. достояние)

Арамильская слобода с конца XVII века считалась одним из центров металлургии на Урале, и, несмотря на примитивные способы получения меди и железа в те времена, слава об арамильских кузнецах и железных дел мастерах ходила по всему Уралу и Прикамью. Согласно переписи, проводившейся в 1681–1683 годах царским стольником Львом Поскочиным, в слободе, на тот период, насчитывалось 126 крестьянских дворов, в которых проживало 337 человек мужского пола. Кроме них имелось три двора церковников, 31 двор служилых людей (казаки, пушкарь и воротник), четыре двора бобылей, «да двор писчего дьячка и слободчика Мишки Сарапульца».

Основная масса народа жила в центральном поселении Арамили, но примерно треть населения проживала в ближних деревнях — Бобровской, Назаровой, Иктусовой и Ольховке. У жителей Арамильской слободы перепись выявила семь мельниц и три кузницы. Кроме того, крестьянин центрального поселения «Матюшка Исаков сын Лехкой был обложон оброком на железной промысел», то есть, по сути, являлся первым официально зарегистрированным металлургом на Урале. Подавляющее число жителей Арамильской слободы являлись переселенцами из Кунгура и Сарапула. Заселение Арамильской слободы происходило довольно активно, и в ходе переписи 1695 года в окрестностях были отмечены новые поселения — деревни Фомина, Зыкова, а также Шиловка, которую ещё называли Уктусской, так как она стояла на речке Уктус.

В 1699–1700 годах на Уктусе нашли залежи медной и железной руд. На месторождениях было решено построить завод, но пока рядили, «кому оной завод ведать, в Верхотурье или Тобольске», прошло полтора года. Наконец, ранней весной 1702 года на Уктус-реку с Каменского завода был послан плотинный мастер Ермола Яковлев, который должен был определить место под будущий завод. Но местные крестьяне, не желавшие индустриализации, «собрали всем миром пяти рублёв серебром да медной деньгой» и за эту сумму упросили Яковлева, чтобы он утаил от властей наличие удобного места для стройки. Слухи об этой коррупционной сделке дошли и до Никиты Антюфеева, доверенные люди которого рыскали по Уралу в поисках новых рудных мест.

Прибыв в Арамильскую слободу, Виниус отправился на Уктус. Плотинный Яковлев сразу был допрошен и сознался в получении взятки, хотя уверял дьяка, что не стал бы утаивать «угожее место» от властей. Виниус приказал Яковлеву вернуть деньги крестьянам, а самого плотинного «били плетьми на площади в наказание и назидание иным возможным мздоимцам и татям». Ответственным за стройку на Уктусе Виниус назначил приказчика Каменского завода Ивана Астраханцева, а «боярскому сыну» Семёну Ульяновичу Ремезову было поручено изготовить карту окрестных мест.

Арамильская слобода, Уктусский завод и рудники (фрагмент карты С. Ремезова, 1703 г. / общ. достояние)

В начале Астраханцев подрядил на строительство 40 крестьян из Арамильской слободы, но скоро народу стало не хватать, и на завод начали присылать рабочую силу из других слобод. Работы по подготовке площадки будущего завода начались в августе 1703 года, а уже 19 ноября 1704 года на Уктусском заводе была задута первая домна. Из сохранившихся документов можно заключить, что плотину для завода строил репрессированный Виниусом Ермола Яковлев, а домны строились под руководством доменного мастера Каменского завода Якова Фадеева. Вторая домна была пущена 3 мая 1706 года. К тому времени на заводе действовали две молотовые фабрики с двумя молотами в каждой. В штате завода числились 55 мастеровых и 12 учеников, которые занимались выпуском чугуна и железа, изготовлением гвоздей, якорей, котлов и различных инструментов. В 1706 году завод получил первый военный заказ — бомбы, гранаты, ядра, картечь. Завод стал получать заказы на военную продукцию регулярно. Самые крупные из которых размещались на Уктусе в 1710 и 1715 годах. За период с 1704-го по 1718 год на Уктусе было выковано 94178 пудов железа, отлито якорей общим весом 300 пудов, уклада для производства инструментов 445 пудов, бомб и ядер 11122 пуда, произведено чугунных котлов 866 пудов.

В 1713 году на Уктусском заводе впервые была налажена выплавка меди. Медную руду возили с Гумешевского, Шиловского и Полевского рудников. Первое время это были опытные плавки, но затем медное производство заработало постоянно, и через пять лет выплавка меди достигла 15 пудов в неделю. Надо отметить, что в период с 1705 по 1711 год Уктусский завод работал в полуосадном положении из-за затянувшегося восстания башкирских племён. Особенно трудно приходилось заводу в 1709 году, большую часть которого он простаивал, отражая набеги башкир.

Последствия башкирских набегов тормозили дальнейшее развитие Уктусского завода. За 6 лет вражды с башкирами при обороне завода погибли 50 человек, половину из которых составляли мастеровые. Тем не менее, уже в 1713 году завод заработал в полную силу, а в 1715-м получил крупный государственный заказ. К началу июля 1720 года завод и приписанные к нему слободы были переведены в непосредственное подчинение Берг-коллегии.

(окончание следует)

