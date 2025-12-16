С нового года алкоголь в России подорожает на 10–17%

В январе 2026 года алкоголь в России может подорожать в среднем на 10–17%, сообщает «Коммерсантъ».

Сразу пять крупных производителей алкоголя уведомили ретейлеров о повышении отпускных цен из-за роста акцизов, затрат на производство и налоговой нагрузки. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что рост цен на спиртное может привести к снижению спроса, особенно в первом квартале 2026 года.

Напомним, в Свердловской области хотят сократить время продажи алкоголя на 5 часов — на два утром и на три вечером. Согласно планам правительства региона, продавать спиртное можно будет с 10:00 до 20:00, тогда как сейчас торговля горячительными напитками разрешена с 8:00 до 23:00.

Также планируется запретить продажу алкоголя в длинные выходные, в том числе в новогодние каникулы.