Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о ненадлежащем водоснабжении в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в соцсетях Информационного центра СК России.

«В сети интернет сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Кольцова в Нижнем Тагиле на качественное водоснабжение. Длительное время в жилые помещения граждан с перебоями поступает жизненно необходимый ресурс, непригодный для потребления и бытовых нужд ввиду наличия неестественного цвета. При этом местные жители вынуждены оплачивать коммунальные услуги в полном объёме. Несмотря на имеющиеся нарушения, компетентными службами мер к их устранению не принимается. В СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, 13 декабря житель дома № 22 на улице Кольцова пожаловался в соцсетях на ржавую воду из крана.

«Люди, скажите, что у нас творится с водой в городе? Мало того, что горячая далеко не чистая, так ещё и холодная цвета кофе хлынула у нас. А сейчас и вовсе холодной нет. У нас в это время машинка работала, а вода исчезла. Струйка тонюсенькая, с ниточку течёт. А там вещи детские. Что делать? Так машинка и сгореть может. Если ситуация не изменится, я намерен до самого Владимира Путина дойти! Ибо хочется, чтобы дома, во-первых, круглосуточно была вода, во-вторых, чтобы она была чистой! Более того, питьевой, как у нас в договоре с Водоканалом прописано. Платим исправно, а где услуга?!» — пишет подписчик сообщества «Инцидент Нижний Тагил».