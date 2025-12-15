В пожаре в коллективном саду под Нижним Тагилом погиб человек

Накануне, 14 декабря, в коллективном саду под Нижним Тагилом произошёл пожар, в результате которого погиб человек.

Сообщение о ЧП в диспетчерскую службу поступило около 18:10. На место оперативно выехали две единицы техники и пять человек личного состава. В 18:34 огонь был локализован, в 18:55 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к 20:08. В результате пожара сгорели кровля и перекрытие, повреждены внутренняя и внешняя отделка садового дома на площади 56 кв.м.

Причины возгорания и смерти пострадавшего будут установлены позднее.