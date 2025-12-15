Тагильские хирурги провели комплексную лапароскопическую операцию нового уровня сложности

Хирурги Городской больницы № 4 в Нижнем Тагиле осуществили первую в своей практике комплексную лапароскопическую операцию на брюшной полости. Это вмешательство нового уровня сложности позволило врачам выполнить за одну хирургическую сессию то, что обычно требует нескольких госпитализаций и проведения четырёх отдельных операций. Благодаря этому удалось не только спасти пациента, но и значительно сократить срок его пребывания в стационаре.

Совершенствование методов оказания медицинской помощи жителям Свердловской области – ключевая задача, которую медицинские учреждения реализуют под руководством регионального Минздрава в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Городскую больницу № 4 Нижнего Тагила обратился 52-летний мужчина, работающий курьером. Его профессиональная деятельность связана с серьёзными физическими нагрузками: он ежедневно проходит десятки километров с тяжёлыми сумками, а в выходные работает в частном доме в деревне. После очередной рубки дров мужчина почувствовал резкую боль в животе, которая усиливалась на протяжении нескольких часов. В ходе диагностики были выявлены рецидив пупочной грыжи и три новообразования в паховой области.

«При таких состояниях не исключается ущемление грыжи, кишечник может быть пережат, и уже спустя два часа начинаются необратимые процессы, угрожающие жизни. К счастью, пациент обратился за помощью вовремя. Оценив его состояние, решили объединить все необходимые вмешательства в одно и выполнить их лапароскопически — через несколько небольших проколов, без больших разрезов и дополнительной травматизации тканей», — рассказал хирург Городской больницы № 4 Нижнего Тагила Кирилл Возчиков.

Проведение комбинированной лапароскопической операции стало сложной технической задачей, требующей чёткой координации между медицинскими специалистами. Хирурги работали более четырёх часов.

«Помимо удаления грыж, укрепили брюшную стенку сетчатыми эндопротезами — гибкими прочными конструкциями нового поколения, которые равномерно распределяют нагрузку. Использовали специальный шовный материал, обеспечивающий крепкую фиксацию», — пояснила заведующая хирургическим отделением ГБ № 4 Нижнего Тагила Елена Чазова.

Уже на следующий день мужчина свободно передвигался по отделению, а вскоре был выписан на амбулаторное лечение.

«Современные технологии делают хирургию более бережной. Проведение столь сложной операции стало возможным благодаря модернизации хирургического блока в нашем медучреждении. Оборудование, поступившее по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", позволяет внедрять новые, щадящие методики, снижать риск развития послеоперационных осложнений и помогать пациентам быстрее возвращаться к привычной жизни», — подчеркнул главный врач ГБ № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин.