В Екатеринбурге прошёл очередной рейд по поиску нелегалов на рынке «Таганский ряд»

В прошедшую пятницу, 12 декабря, в Екатеринбурге прошёл очередной плановый рейд в рамках мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами.

Проверка прошла в Железнодорожном районе Екатеринбурга в рыночном комплексе «Таганский ряд» и на прилегающей к нему территории, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В профилактической акции участвовали сотрудники подразделения по вопросам миграции, центра по противодействию экстремизму, районной прокуратуры и военкомата, а также бойцы ОМОНа Росгвардии.

Во время проведения рейда часть иностранных граждан попыталась скрыться, часть сделала вид, что не понимает русский язык, однако правоохранительные органы проверили более 400 мужчин и женщин на законность пребывания в стране. В ходе проверки было выявлено 22 нарушителя, которые были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и выдворения на родину с запретом возвращения в Россию в течение следующих пяти лет.

«Всего за 11 месяцев 2025 года в Свердловской области в отношении нарушителей миграционного законодательства органами внутренних дел составлено 11725 административных протоколов. К ответственности привлечено 184 юридических лица и наложено административных штрафов на сумму 126 миллионов рублей. 1867 человек, нелегально обосновавшихся в регионе, в принудительном порядке вынуждены были покинуть обетованную уральскую землю. Такие внезапные оперативные проверки свердловская полиция продолжит и в дальнейшем. Результаты работы в этой сфере находятся на личном контроле главы гарнизона генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова», — рассказал полковник Горелых.