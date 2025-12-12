Сантехника из Екатеринбурга по ошибке оштрафовали на 15 тысяч рублей за рекламу в Telegram балетной студии, к которой он не имеет никакого отношения

Сантехника из Екатеринбурга Андрея Роскомнадзор оштрафовал на 15 тысяч рублей за рекламу балетной школы, которую он не размещал, сообщает Е1.

В начале июня 2025 года в телеграм-канале «Мичуринский. Широкая речка. Екатеринбург» появился пост с рекламой студии балета, где был указан его номер телефона, очевидно, по ошибке. Сам Андрей не пользуется Telegram, кроме того, в это время он находился в больнице, а об административном деле узнал только в ноябре, когда получил извещение от Роскомнадзора. Сначала мужчина предположил, что письмо могло быть от мошенников, однако, позвонив по номеру, выяснил, что производство по делу ведётся уже пять месяцев.

В итоге Роскомнадзор признал мужчину виновным по ч. 16 ст. 14.3 КоАП РФ за нарушение требований закона «О рекламе», поскольку пост не содержал соответствующей маркировки. Андрей предоставил объяснения, привёл доводы о своей непричастности, указал, что работает сантехником и никогда не имел отношения к балету, никогда не заказывал рекламу своих услуг, а также предоставил медицинские документы, подтверждающие, что в период размещения объявления находился в больнице. Несмотря на это, ему всё же был назначен штраф, но минимальный — в размере 15 тысяч рублей.

Тогда мужчина решил обратиться к юристу. Сейчас они подали жалобу на решение Роскомнадзора в Кировский районный суд Екатеринбурга и ждут назначения даты рассмотрения.

По словам юриста, ведомство не провело надлежащую проверку и не выяснило, кто фактически размещал рекламу. Он считает постановление незаконным и намерен добиваться его отмены. Юрист также отметил, что в подобных ситуациях гражданам следует подавать письменные объяснения в Роскомнадзор, указывать на свою непричастность и фиксировать факт принятия документов, чтобы добиться прекращения производства по делу.