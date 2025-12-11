«Молоткастый, серпастый советский паспорт». Свердловчанин прожил с паспортом СССР до 2025 года, когда, наконец, решил сменить его на российский

Не исключено, что строчки из бессмертного стихотворения Владимира Маяковского о молоткастом и серпастом советском паспорте, внушающем гордость от права им обладания, много лет вдохновляли жителя Волчанска Алексея С. (имя изменено) оставаться верным этому документу, который он получил в 1991 году и не хотел менять на российский вплоть до 2025 года.

Карпинский городской суд рассмотрел любопытное дело о признании факта проживания в РФ для получения паспорта и гражданства России жителя Волчанска с паспортом СССР.

« Основанием для обращения в суд стал последний документ, удостоверяющий личность заявителя, — паспорт СССР образца 1974 года, выданный мужчине в 1991 году. После его получения Алексей не оформлял паспорт гражданина РФ или какого-либо иностранного государства », — отмечают в суде.

После службы в Советской армии он уехал из родного города в другой регион, где женился и где у него родились дети. Потом Алексей вернулся в Волчанск, где проживает по сей день.

« И все эти годы он жил без оформления паспорта гражданина Российской Федерации », — недоумевают в суде.

6 февраля 1992 года вступ ил я в силу перв ый Закон РСФСР «О гражданстве Российской Федерации». Согласно его нормам, все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на территории России на эту дату, признавались гражданами РФ по рождению, если в течение года не заявили о сво ё м отказе от этого гражданства. Подтверждающим документом считался паспорт СССР с отметкой о прописке. Однако у Алексея такой отметки не было.

« Суд, исследовав совокупность доказательств — показания свидетелей, документы о рождении детей на территории России, данные о месте жительства — приш ё л к выводу, что на критическую дату Алексей С. фактически проживал в РФ. Установленный судом факт позволит мужчине обратиться в органы МВД для оформления паспорта гражданина Российской Федерации как лицу, состоявшему в гражданстве РФ по рождению », — рассказали в суде.