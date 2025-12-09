В Нижнем Тагиле парень решил стать дроппером и попал под суд

Ленинский районный суд Нижнего Тагила 7 декабря арестовал 21-летнего Александра Кондратьева , обвиняе мого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ (незаконные операции с электронными средствами платежа), сообщили в суде.

По версии следствия, в период с августа по 2 декабря 2025 года начинающий дроппер умышленно, из корыстных побуждений, приобретал и сбывал банковские и SIM-карты, осознавая, что они будут использованы для осуществления неправомерных операций.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В судебном заседании ходатайство поддержал прокурор. Обвиняемый и его защитник возражали против ареста, заявив об отсутствии намерений препятствовать правосудию.

Изучив материалы дела и выслушав стороны, суд удовлетворил ходатайство следствия. В отношении Александра Кондратьева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 февраля 2026 года включительно.