В Нижнем Тагиле парень решил стать дроппером и попал под суд

Ленинский районный суд Нижнего Тагила 7 декабря арестовал 21-летнего Александра Кондратьева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ (незаконные операции с электронными средствами платежа), сообщили в суде.
По версии следствия, в период с августа по 2 декабря 2025 года начинающий дроппер умышленно, из корыстных побуждений, приобретал и сбывал банковские и SIM-карты, осознавая, что они будут использованы для осуществления неправомерных операций.
Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В судебном заседании ходатайство поддержал прокурор. Обвиняемый и его защитник возражали против ареста, заявив об отсутствии намерений препятствовать правосудию.
Изучив материалы дела и выслушав стороны, суд удовлетворил ходатайство следствия. В отношении Александра Кондратьева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 февраля 2026 года включительно.
Напомним, в июне 2025 года Совет Федерации одобрил ряд законов, направленных на борьбу с мошенниками. В первую очередь вводится уголовная ответственность для дропперов — лиц, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги. В частности, поправки были внесены в статью 187 УК РФ, касающуюся «неправомерного оборота средств платежей». Изменения в законодательстве позволят привлекать к уголовной ответственности держателей электронных средств платежей (банковские карты, мобильные приложения и др.), которые из корыстной заинтересованности передают их в пользу третьих лиц. Либо самостоятельно осуществляют неправомерные операции с использованием своих электронных средств платежей.