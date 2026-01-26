Стали известны подробности пожара в частном доме на Старой Гальянке в Нижнем Тагиле

В отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила АН «Между строк» рассказали подробности пожара, произошедшего в минувшую пятницу, 23 января, на Старой Гальянке.

В 17:05 в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в частном доме № 26а на улице Павлика Морозова. На место оперативно прибыли 4 единицы техники и 12 человек личного состава, которые сразу приступили к разборке и тушению здания. В результате пожара никто не пострадал, на момент прибытия пожарных хозяева — пожилая семейная пара — эвакуировались из здания самостоятельно. Возгорание на площади 80 кв.м. было ликвидировано к 18:05.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. Предварительной причиной пожара стала неисправная электропроводка.