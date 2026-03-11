У жителя Нижнего Тагила суд конфисковал в пользу государства Mazda 3 за пьяное вождение

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Вагонки. В июле 2025 года он управлял автомобилем Mazda 3 в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего был задержан сотрудниками ГИБДД.

Ранее, 12 декабря 2024 года, этот же мужчина был осуждён мировым судьёй по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили права управлять транспортными средствами на полтора года.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения после административного наказания. В качестве наказания ему были назначены 300 часов обязательных работ и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Кроме того, в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104 УК РФ, его автомобиль Mazda был конфискован и передан в собственность государства.