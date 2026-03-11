Происшествия

Отловщики бездомных собак в Нижнем Тагиле оказались под следствием

11.03.2026 12:34
Организации, занимающиеся отловом бездомных животных на территории Нижнего Тагила, оказались под пристальным вниманием Следственного комитета. Как сообщил на думской комиссии по городскому хозяйству начальник профильного управления Александр Охремчук, в настоящее время у мэрии контракты с двумя подрядчиками — ООО «ОСВВ» из Камышлова и тагильским фондом «Добрые руки НТ».

«Муниципальный контракт заключён с организацией “ОСВВ” на оказание услуг по организации отлова. Цена контракта — 2 млн 800 тысяч рублей. Срок оказания услуг — с 26 декабря 2025 года по 30 апреля текущего года. В настоящий момент по данному договору подрядчик не работает в связи с проведением в отношении него следственных действий в рамках уголовного дела», — цитирует чиновника ИА «Все новости».

Речь идёт о расследовании в отношении двух жителей Свердловской области, один из которых предприниматель Денис Неустроев, через своего бизнес-партнёра Максима Щипачёва связан с ООО «ОСВВ». 

По данным издания, с начала года мэрия подписала с благотворительной организацией «Добрые руки» три контракта на общую сумму свыше 11 млн рублей. За два месяца удалось отловить около 100 бездомных собак. Однако, несмотря на значительные финансовые вложения в решение проблемы бродячих животных, количество жалоб от горожан не уменьшается. По словам директора городской ЕДДС Григория Омелькова, следствие запросило данные обо всех обращениях по отлову за последние пять лет.

