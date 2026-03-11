Отловщики бездомных собак в Нижнем Тагиле оказались под следствием

Организации, занимающиеся отловом бездомных животных на территории Нижнего Тагила, оказались под пристальным вниманием Следственного комитета. Как сообщил на думской комиссии по городскому хозяйству начальник профильного управления Александр Охремчук, в настоящее время у мэрии контракты с двумя подрядчиками — ООО «ОСВВ» из Камышлова и тагильским фондом «Добрые руки НТ».

«Муниципальный контракт заключён с организацией “ОСВВ” на оказание услуг по организации отлова. Цена контракта — 2 млн 800 тысяч рублей. Срок оказания услуг — с 26 декабря 2025 года по 30 апреля текущего года. В настоящий момент по данному договору подрядчик не работает в связи с проведением в отношении него следственных действий в рамках уголовного дела», — цитирует чиновника ИА «Все новости».

Речь идёт о расследовании в отношении двух жителей Свердловской области, один из которых предприниматель Денис Неустроев, через своего бизнес-партнёра Максима Щипачёва связан с ООО «ОСВВ».

По данным издания, с начала года мэрия подписала с благотворительной организацией «Добрые руки» три контракта на общую сумму свыше 11 млн рублей. За два месяца удалось отловить около 100 бездомных собак. Однако, несмотря на значительные финансовые вложения в решение проблемы бродячих животных, количество жалоб от горожан не уменьшается. По словам директора городской ЕДДС Григория Омелькова, следствие запросило данные обо всех обращениях по отлову за последние пять лет.