Исполнитель хита «Я русский» певец Shaman ответил на претензии к англоязычному псевдониму

Исполнитель песни «Я русский» Ярослав Дронов (сценический псевдоним Shaman) ответил на претензии в нарушении закона о борьбе с англицизмами, пишет РБК.

«В частности, упомянутый закон не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. То есть автор претензии либо не знает законы Российской Федерации, либо сознательно сообщает о якобы правонарушении, имея некий умысел. И вот с этим как раз предстоит разобраться правоохранительным органам», — сказал Shaman.

Ранее общественница Екатерина Герлах обратилась в прокуратуру с требованием проверить афиши концерта певца в Екатеринбурге на нарушение закона о защите русского языка.

Напомним, с 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка. Теперь названия магазинов, студий, салонов, жилых комплексов, а также указатели и информационные таблички должны быть на русском языке. Использование английских слов допускается только при одновременном размещении русского варианта. При этом, согласно новым правилам, недостаточно просто заменить англицизм транслитом. Например, слово «shop» необходимо заменять русскоязычными вариантами слова «магазин», а вот «шоп» здесь уже не подходит.

Журналисты АН «Между строк» проехались по центральной улице Нижнего Тагила — проспекту Ленина, чтобы посмотреть, как тагильские бизнесмены исполняют новые требования.