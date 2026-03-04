Стартовый капитал. В Нижнетагильском центре «Мой бизнес» помогут начать собственное дело и получить на это 350 тысяч рублей от государства

В рамках государственной программы социального контракта любой желающий может получить 350 тысяч рублей на то, чтобы начать своё дело. Без кредитов, переплат и инвесторов. Надо только подтвердить доход, подготовить бизнес-план и защитить проект перед комиссией. О том, кому одобряют соцконтракт и на что можно потратить средства рассказывает специалист Нижнетагильского центра «Мой бизнес» Ольга Гроховская.

– Ольга, расскажите, какие требования предъявляются к заявителю?

— Главный критерий — доход. За 3 месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума. В Нижнем Тагиле для трудоспособного населения на 2026 год это 20 438 рублей. Для участников СВО и членов их семей оценка дохода не проводится.

Второе условие — бизнес-план. С готовым проектом вы выходите на комиссию, которая принимает решение о заключении социального контракта и выплате средств.

— В каких сферах можно развивать бизнес на средства, полученные по социальному контракту?

— Поддержка по соцконтракту доступна для проектов в сфере услуг, производства, розничной торговли и сельского хозяйства.

— Возможно ли заявителю, который не имеет опыта в подготовке бизнес-плана, получить консультацию или какие то необходимые рекомендации?

— Да, можно использовать наши методические рекомендации. Мы сделали их понятными и удобными, с комментариями к каждому разделу. Важно внимательно заполнить все пункты. После подготовки бизнес-плана вы можете обратиться в центр «Мой бизнес» за консультацией и рекомендациями по защите проекта.

— На что можно потратить деньги, полученные по соцконтракту?

Сумма соцконтракта используется строго по целевому назначению: приобретение основных средств (мебель, оборудование, инструменты); товарно-материальные запасы на 2–3 месяца работы; аренда — до 15% от суммы контракта, то есть до 52 500 рублей.

Деньги нельзя тратить на личные нужды или другие цели.

— Нужно ли отчитываться?

— Да. Вы показываете чеки и договоры на все покупки по смете. Ежемесячно сдаёте отчёт о выручке в управление социальной политики. Это необходимо, чтобы показать, что бизнес работает и приносит доход. В случае нарушения условий соцконтракта деньги придётся вернуть.

— С чего начать и куда обращаться?

— Первый шаг — убедиться, что вы подходите под условия программы. Для этого обратитесь в Управление социальной политики администрации Нижнего Тагила по адресу: ул. Садовая, 14. Далее составьте бизнес-план, используя методические рекомендации. После этого подайте заявление через личный кабинет на портале Госуслуг. С вами свяжется специалист и назначит встречу для защиты проекта. Не бойтесь этого этапа — мы всегда рядом, чтобы помочь с бизнес-планом!

Записаться на консультацию можно:

8 (3435) 42-18-09, Нижний Тагил, пр. Мира, 2а