В Нижнем Тагиле мужчина угнал 23 велосипеда

В минувшую пятницу, 27 февраля, мировой судья Ленинского судебного района Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в серии краж велосипедов.

Как установил суд, с апреля по октябрь прошлого года подсудимый Иван В. проникал в подъезды жилых домов Ленинского района Нижнего Тагила, откуда похищал велосипеды, оставленные жильцами без присмотра на лестничных клетках, технических этажах и у подъездов. В общей сложности он похитил 23 двухколёсных транспортных средства, включая дорогостоящие электровелосипеды. Общая сумма ущерба превысила 350 тысяч рублей.

На суде Варенцев вину признал по всем 23 эпизодам и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности виновного, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Обвиняемый имеет двух несовершеннолетних детей, удовлетворительно характеризуется участковым и активно способствовал расследованию преступлений. Однако Варенцев ранее неоднократно судим, в том числе за грабежи и разбой. Последний приговор в отношении него был вынесен в 2018 году. Он был осуждён по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и за другие тяжкие преступления. В феврале 2024 года неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена на исправительные работы.

По совокупности преступлений Ивану было назначено два года лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ неотбытое наказание за прошлые преступления было частично присоединено к назначенному сроку, вследствие чего окончательное наказание составило 2 года и 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осуждённый был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, суд полностью удовлетворил иски потерпевших о возмещении материального ущерба на сумму, превышающую 250 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.