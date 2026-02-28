Утраченные тагильские здания XIX века. Часть 1

На фотографиях тагильских улиц первой половины ХХ века мы видим здания, построенные во второй половине XIX века, и которые были уничтожены в период массового строительства жилья в 1950–1970-х годах. О них и их хозяевах мало известно. Исключение, наверное, составляют здания, получившие статус историко-архитектурных памятников (ныне — объектов культурного наследия, или ОКН). Их историей занимались научные сотрудники Нижнетагильского краеведческого музея, собирая сведения по архивам Свердловской области и Пермского края.

А что же с другими домами? Ведь многие из них представляли не меньший интерес для учёных-историков или любителей истории города. Каким-то домам просто не повезло со статусом, как Демидовской даче, которая, будучи активом НОД-5, всячески «оберегалась» Нижнетагильским отделением железной дороги от внесения в реестр памятников истории и архитектуры. Какие-то были преданы забвению по идеологическим мотивам, как дома купца Капустина, который считался активным пособником «белой» администрации в 1918–1919 годах.

Благодаря фотографиям, сделанным в 1930-х–1960-х годах, эти здания остались на страницах летописи Нижнего Тагила, а благодаря воспоминаниям краеведов мы имеем информацию об их владельцах и их дальнейшей судьбе. В этом материале мы познакомимся с домами, некогда стоявшими в деловом центре Нижнетагильского посёлка.Раз уж мы начали с дома купца Андрея Ивановича Капустина, продолжим знакомиться со зданиями на улице Первомайской (ранее — Высоковской). Андрею Капустину на улице Высоковской принадлежало целое подворье, состоявшее в основном из амбаров и складских помещений. Он торговал всем, что приносило доход: мукой, бакалеей, табаком, мылом, олифой, красками, обоями, самоварами, а также музыкальными инструментами, начиная от тульских гармошек, и заканчивая импортными мандолинами и гитарами. Главным зданием капустинских владений был двухэтажный дом, в котором находился кинотеатр «Одеон».

Дом купца Капустина на ул. Первомайской (фото А. Ф. Кожевникова, 50-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://static.tildacdn.com/tild3163-6331-4130-b736-343536646366/4.png)

После революции и Гражданской войны недвижимость купца Капустина реквизировали, а в здании бывшего кинотеатра в 1920-х годах открыли рюмочную. В разгар одной из первых антиалкогольных кампаний, в начале 1930-х годов, рюмочную закрыли, а на её месте начала работать чайная Центрального треста столовых. Современники рассказывали, что чай в ней был так себе, зато выпечка считалась самой вкусной в районе. В 1948 году, когда на улице Ленина начали активную подготовку к застройке, чайную перепрофилировали в полноценную рабочую столовую.

Неподалёку от владений купца Капустина, по той же стороне улицы Высоковской, стояли два каменных двухэтажных дома торговца железоскобяными изделиями и хозяина кузнечно-клепальной мастерской Александра Петровича Федоровского. Сын сундучного мастера, не выдержавшего конкуренции с другими производителями сундуков Тагила, Александр Петрович быстро освоил рынок скоб, крючьев, задвижек, дверных и оконных ручек и прочего железного товара, необходимого в каждом доме и при строительстве. Торговля им в розницу и мелким оптом позволила Федоровскому быстро разбогатеть. Капиталы он вкладывал в расширение производства и в постройку недвижимости. Первые этажи двух домов были отданы под магазины — розничный и мелкооптовый. На втором этаже одного из домов жил сам предприниматель, а второй этаж другого дома он сдавал в аренду фотомастерской «Отмар-Штейн и Косарев».

Два дома А. П. Федоровского на ул. Первомайской

(фото А. Ф. Кожевникова, 60-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//39-Ul.-Pervomajskaja.-Sejchas-na-jetom-meste-

Knizhnyj-mir.-Sam-magazin-otkrylsja-29-dekabrja-1963g.-Foto-Kozhevnikova-A.-F.-01.11.1961-g..jpg)

Если имя тагильского фотографа Косарева более-менее известно тагильским краеведам, то кто такой Отмар-Штейн, мало кто знает.

Фаустин-Донат Отмар-Штейн родился в 1848 году в семье польского дворянина. Получил образование в Витебской губернской гимназии, там же окончил землемерно-таксаторский класс и в 1864 году в звании частного инженера-таксатора начал работать в Могилёвской губернии землеустроителем. В 1875 году он получил чин коллежского регистратора, а через три года был направлен в распоряжение Пермской временной межевой комиссии, в Верхотурский уезд. Здесь его карьера пошла по нарастающей. В 1890 году он был избран участковым мировым судьёй Верхотурского округа, а затем — земским начальником (это должностное лицо, объединяющее в своих руках судебные и административные функции в отношении крестьянского и податного населения своего участка). На его участке находились Верхне-Салдинская и Нижне-Салдинская волости, а управляющим Салдинскими заводами в ту пору был Владимир Ефимович Грум-Гржимайло. Два поляка сблизились и подружились на почве любви к литературе (дома у земского начальника была богатейшая библиотека), а затем, узнав, что старший сын Отмар-Штейна увлечён фотографией, Владимир Грум «сделал ему протекцию» в Нижнем Тагиле. Так в посёлке Нижнетагильского завода появился фотомастер Пётр Фаустинович Отмар-Штейн. Есть мнение, что и помещение для фотомастерской в доме Федоровского тоже появилось по протекции Владимира Ефимовича. Имя фотографа Петра Отмар-Штейна малоизвестно современным тагильским краеведам и любителям старины. Но его фотографии знакомы, пожалуй, каждому. Ведь почти все снимки Базарной площади были сделаны именно им из окна фотомастерской в доме Александра Петровича Федоровского.

Торговая (Базарная) площадь на ул. Александровской

(фото «Отмар-Штейн и Косарев», до 1910 г. / общ. достояние)

В 1898 году Фаустин Отмар-Штейн получил новое назначение в Астраханскую губернию и вместе с семьёй выехал с Урала. А фотомастерская «Отмар-Штейн и Косарев» работала в Нижнетагильском посёлке до 1910 года.

В советское время оба дома Александра Федоровского были национализированы. В 1920–1930-х годах в них находились продуктовый и промтоварный магазины. Затем в одном из домов разместился КОГИЗ (Книготорговое объединение государственных изданий) и типография, где печатались различные бланки, а в другом — 4-е отделение милиции и ОРУД (Отдел по регулированию уличного движения).

Бывший дом А. П. Федоровского на ул. Первомайской – отделение милиции № 4

(фото А. Ф. Кожевникова, 60-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//1-Ulica-Pervomajskaja-byvshaja-Vysokovskaja.-1961g.-

Dva-doma-byvshie-torgovca-Fedorovskogo-A.-P.-Sleva-magazin-Kogiza-sprava-4-e-otdelenie-milicii.-Foto-Kozhevnikova-1.jpg)

Дома Федоровского, как и дом Капустина, были снесены, когда на этом месте началось строительство семиподъездной пятиэтажки (ул. Первомайская, д. 32), где позднее был открыт магазин «Книжный мир».

Ещё один дом, построенный в конце XIX века на улице Высоковской (Первомайской), до сих пор стоит на перекрёстке улиц Первомайской и Карла Маркса. До революции домом владел торговец мукой, мещанин из Екатеринбурга Илларион Евстигнеевич Третьяков-Лебедев. В Нижний Тагил он приехал расширять фамильный бизнес и занялся оптовой торговлей мукой. Дела пошли так хорошо, что через пару лет Илларион Евстигнеевич женился на младшей сестре тагильского купца Петра Голованова и начал строить «семейное гнёздышко» — двухэтажный каменный дом поблизости от Торговой (Базарной) площади Нижнего Тагила. После революции купец попытался заверить новые власти в лояльности, но в конце 1920-х годов был лишён избирательных прав и уехал из города. Его дом в 1935 году отдали недавно созданному ОВИРу (отделу виз и регистраций НКВД). Принадлежность здания к правоохранительному ведомству и спасла его от сноса в начале 1970-х. Затем на здании появилась мемориальная доска, сообщающая о том, что с 1904 года в этом доме находилась конспиративная квартира ячейки РСДРП. После этого все посягательства на здание прекратились окончательно.

Бывший дом И. Е. Третьякова-Лебедева (фото А. Ф. Кожевникова, 60-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//Ul.-Karla-Marksa-ranee-ul.-Shamina.

-Dom-kamennyj-dvuhjetazhnyj.-Vid-ugla-doma-ranee-prinadlezhavshego-Lebedevu.-1950-gg-3.jpg)

(продолжение следует)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»;

— Альманах «Тагильский краевед» № 1 - 20 (.pdf)