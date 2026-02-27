В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, который насмерть забил собутыльника

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила завершил рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

«Суд установил, что подсудимый и потерпевший, знакомые с детства, в день происшествия совместно распивали спиртное, когда между ними произошёл конфликт, переросший в драку, в ходе которой подсудимый нанёс потерпевшему множественные удары. На следующее утро он обнаружил потерпевшего без признаков жизни в подъезде дома», — сообщает пресс-служба суда.

По информации ИА «Все новости», инцидент произошёл осенью 2024 года на Вагонке, в одном из домов по проспекту Вагоностроителей.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, настаивал на том, что его удары не могли повлечь смерть потерпевшего. Суд, оценив доказательства в их совокупности, пришёл к выводу о доказанности вины подсудимого и назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.