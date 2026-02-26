«Когда я увидела ужасное состояние Кнопы, сразу решила помочь». В Нижнем Тагиле волонтёры спасли жизнь бездомной собаке 

В Нижнем Тагиле волонтёры спасли собаку, оказавшуюся на грани смерти. История началась в четверг, 19 февраля, с тревожного сообщения в соцсетях. В городских пабликах появился пост о худой и травмированной собаке, скитающейся по улицам города. Очевидцы сообщали, что животное едва передвигается: задние лапы у неё практически не функционировали. На них образовались кровавые раны, местами были видны кости. Неравнодушные жители начали распространять информацию и искать тех, кто сможет прийти на помощь страдалице. Чтобы узнать, как сложилась дальнейшая судьба собаки, мы связались с волонтёром Еленой, которая взяла её под опеку и занимается лечением и восстановлением животного.

«Я из города Берёзовского, о собаке я узнала из поста, и позже выяснилось, что её зовут Кнопа. Первый пост я увидела в Камышловской группе по спасению животных, а потом он появился в наших местных группах. Когда я увидела ужасное состояние Кнопы, сразу решила помочь. Я позвонила волонтёру из Нижнего Тагила Ольге. Она рассказала мне о Кнопе и о том, где примерно её видели последний раз. И я решила выдвинуться на поиски. В местных группах я спросила, кто желает поехать со мной, и откликнулись две девушки — Светлана и Алёна, с которыми мы сейчас и заботимся о собачке. Поиски мы начали 21 февраля. В 4:00 мы выехали, а с полседьмого утра приступили к активным поискам. Мы расклеивали объявления, раздавали телефоны, заходили в магазины и общепиты в том районе, где видели Кнопу, показывали фотографии прохожим. Ближе к вечеру, около 18:00, нам мужчина сообщил, где видел Кнопу», — рассказала АН «Между строк» Елена.

Тагильские волонтёры начали искать собаку ещё 19 февраля, найти Кнопу удалось только 22 февраля на улице Индустриальной.

«Поисками занимались не только мы, но и тагильские волонтёры Кристина и Ольга. Именно они вместе со Светланой, работницей предприятия, где Кнопа обитала, поймали её. Большое им спасибо за это. На второй день, когда мы снова отправились искать Кнопу, по дороге нам сообщили, что её поймали. Тогда мы поехали уже конкретно за ней», — говорит волонтёр.

Из Нижнего Тагила Кнопу увезли в клинику Екатеринбурга. По словам тагильских волонтёров, в городе нет возможности получить необходимую квалифицированную ветеринарную помощь. Собаку доставили в клинику около 20:30 — практически к закрытию, однако врачи её приняли. Уже на следующий день Кнопе провели операцию: из-за тяжёлых повреждений ей частично ампутировали обе задние лапки, удалив травмированные участки. Без ампутации Кнопа бы погибла, так как уже начался некроз мягких тканей и гангрена. В настоящее время животное находится в стационаре клиники под наблюдением специалистов. Состояние оценивается как удовлетворительное, раны заживают хорошо. По результатам осмотра ветеринары установили, что примерный возраст Кнопы — около двух лет.

«Кнопа — уличная собака, родилась где-то на Индустриальной. Стерилизовали и дали ей кличку работники предприятия, которое там находится. После стерилизации местные взрослые собаки начали выгонять Кнопу — постоянно её кусали и обижали, и она убежала. Потом, видимо, снова вернулась. Перед Новым годом, как говорят жители Нижнего Тагила, у неё с лапками было всё хорошо. Причина травмы неизвестна — есть только предположения, потому что раны уже были слишком сильные, чтобы точно определить причину», — делится Елена.

Когда Кнопу передали в клинику, волонтёры создали группу и открыли сбор средств. По словам Елены, в группе уже около 200 человек — все неравнодушные люди, готовые помочь собаке. На собранные средства проводят операцию и дальнейшее лечение.

В настоящее время Кнопе необходим постоянный медицинский уход, ей назначено лечение, а после выписки из стационара, по словам Елены, ей предстоит курс реабилитации.

«Кнопе сделали полное обследование, назначили лечение и продолжают наблюдать. У неё выявлена лёгкая анемия, за которой врачи также следят — возможно, это связано с повреждениями. Сейчас она под постоянным наблюдением, всё это, конечно, платно. В дальнейшем ей понадобятся ортезы, чтобы она могла спокойно передвигаться по улице. На всё это нужны средства. Сбор ведётся как на лечение, так и на дальнейшее содержание Кнопы — медицинское обслуживание, лекарства и корм. Всё это необходимо покупать. Мы просим всех неравнодушных людей помочь нам в дальнейшем её лечении и содержании. Когда Кнопа поправится, мы будем искать ей любящих и заботливых хозяев», — говорит Елена.

Помочь Кнопе и узнать о подробностях лечения можно по ссылке: https://t.me/+YGnYZnXZlBpjZDQy