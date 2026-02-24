В Нижнем Тагиле у мигранта из Таджикистана полицейские нашли полкило тяжёлых наркотиков

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 50-летнему гражданину Таджикистана. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в особо крупном размере.

Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района, в июне прошлого года ранее судимый наркозависимый мужчина получил предложение о работе курьером запрещённых веществ. Он согласился, однако распространять наркотики не стал, решив оставить их себе.

Получив более 500 граммов метадона, мужчина хранил вещество для личного употребления, пока его не задержали полицейские.

В суде он полностью признал вину. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено, что у него на иждивении находятся трое малолетних детей.

Дзержинский районный суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.